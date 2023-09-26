Бучанська ДПІ роз’яснює платникам податків порядок реєстрації ПРРО

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Начальниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак та її підлеглі розповіли присутнім про порядок, якій необхідно зробити ФО-підприємцям для реєстрації та використання РРО/програмного РРО та поінформували платників щодо порядку проведення розрахунків, обліку товарних запасів за місцем їх реалізації у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням касової техніки, тощо.Також фахівці інспекції звернули увагу платників на можливість самостійного обрання класичного або програмного РРО для використання у підприємницькій діяльності, підкресливши при цьому, що безкоштовне програмне забезпечення для ПРРО можна завантажити на офіційному сайті Державної податкової служби України за посиланням:https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro