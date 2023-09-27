Київський обласний центр допомоги Захисникам України запрацював у Бучі

Адреса: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 (Бучанська міська рада) — 1 поверх, кабінет №10.Щочетверга, з 09:00 до 15:00. години.В порядку живої черги або домовитись про зустріч, зателефонувавши:Шерстюк Наталія Василівна.Консультації надаватиме головний спеціаліст відділу адміністрування соціального супроводу Бучанського району комунальної установи Київської обласної ради «Київський обласний центр допомоги захисникам України» — Шерстюк Наталія Василівна.