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  • Сьогодні, 09:04
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Київський обласний центр допомоги Захисникам України запрацював у Бучі

В центрі ви можете отримати:
🔸 консультації стосовно прав, пільг, соціальних гарантій та механізмів їх реалізації;
🔸 сприяння у адаптації та реабілітації учасників бойових дій та членів їх сімей.

Звертатися за допомогою можуть: Захисники України, сімʼї Захисників, сімʼї загиблих та безвісти зниклих.

Адреса: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 (Бучанська міська рада) — 1 поверх, кабінет №10.
Щочетверга, з 09:00 до 15:00. години.

В порядку живої черги або домовитись про зустріч, зателефонувавши:
+380676010329
Шерстюк Наталія Василівна.

Консультації надаватиме головний спеціаліст відділу адміністрування соціального супроводу Бучанського району комунальної установи Київської обласної ради «Київський обласний центр допомоги захисникам України» — Шерстюк Наталія Василівна.
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