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  • 25 вересня 2023
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26 вересня, в публічній бібліотеці презентують психологічний проєкт "Safe Space"

26 вересня, о 15:00 запрошуємо бучанців на презентацію проєкту «Safe Space», який спрямує свою роботу на ветеранів російсько-української війни та їх родини, дружин і дітей військовослужбовців, людей похилого віку, дітей та молодь громади та людей, що проживають у сільській місцевості.
Команда проєкту готує проведення психологічних тренінгів, занять арт-терапією, курсів з підвищення рівня базової обізнаності в ІТ, а також допомагатиме молоді реалізовувати свої проєкти.
Презентація відбудеться в Публічній Бібліотеці Бучанської громади (вул. Енергетиків, 2). На діток чекає цікавий майстер-клас із виготовлення іграшки-антистресу.

Проєкт «Safe Space» працює за підтримки
Благодійний фонд "Повір у себе" , за участі ГО «Інститут сталого розвитку громад», який фінансується Міжнародним фондом «Відродження».



 Буча, бібліотека
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