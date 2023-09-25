26 вересня, в публічній бібліотеці презентують психологічний проєкт "Safe Space"

Команда проєкту готує проведення психологічних тренінгів, занять арт-терапією, курсів з підвищення рівня базової обізнаності в ІТ, а також допомагатиме молоді реалізовувати свої проєкти.Презентація відбудеться в Публічній Бібліотеці Бучанської громади (вул. Енергетиків, 2). На діток чекає цікавий майстер-клас із виготовлення іграшки-антистресу.