Податкова: "Гаряча лінія" щодо застосування РРО/ПРРО

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На запитання платників податків відповідала начальниця податкової інспекції Людмила Ступак, яка інформувала доздвонювачів про застосування РРО/ПРРО всіма суб’єктами підприємництва відповідно Закону України від 30.06.2023 року №3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» та розповідала про відновлення застосування штрафних санкцій за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».Крім того, в ході спілкування платники цікавились порядком реєстрації програмних РРО, на що податківець відповіла, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний РРО, повинен перебувати на обліку в податковому органі, зауваживши, що на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє податковий орган шляхом подання Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП. Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО вже може використовуватись.На всі питання в ході «гарячої лінії» були надані відповіді.