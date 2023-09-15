Очисні споруди для Бучанської громади побудує уряд Кореї

Бучанський міський голова представив цей проєкт 14 вересня на Українсько-корейському бізнес-форумі, що проходив у Києві. Корейська сторона планує розпочати проєктування вже на початку наступного року.

Анатолій Федорук:

"Потреба для КП «Бучасервіс» нагальна: наразі всі стоки громади йдуть до міста Києва – на Бортницьку станцію аерації. Перенавантаження на трубопроводи колосальне, тож періодично стаються поломки. До того ж система досить зношена — спадщина радянських часів.



Мав окрему розмову з паном Буонг Ку Канг — директор однієї з найбільших логістичних компаній в Південній Кореї CJ Logistics. Плануємо розмістити центральний логістичний хаб на базі індустріального парку Bucha Techno Garden.



Це надважливий проєкт для модернізації водовідведення нашої громади. Тож дякую Міністерству розвитку громад і територій України та Міністерству землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї за таку підтримку."