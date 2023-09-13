Податківці відповідають про нововведення щодо застосування РРО/ПРРО

На Бучанщині продовжується інформаційно - роз’яснювальна кампанія про нововведення щодо використання РРО/ПРРО. Так, у Бучанській ДПІ ГУ ДПС у Київській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Новації податкового законодавства з 01 серпня 2023 року. Актуальні питання реєстрації РРО/ПРРО с використанням Електронного кабінету платника податків ДПС України».
На запитання платників податків відповідала начальниця податкової інспекції Людмила Ступак, яка роз’яснювала дозвонювачам особливості застосування та використання РРО/ПРРО всіма фізичними особами-підприємцями згідно Закону України від 30,06,2023 року №3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» та інформувала про поновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Також платники цікавилися питанням застосуванням Програмного РРО під час надання послуг за готівкові кошти, на що фахівець відповіла ,що використання РРО стало обов’язковим для всіх платників єдиного податку II – IV груп та зауважила, що підприємці самостійно вибирають вид РРО: класичний або програмний РРО, на який розроблений безкоштовний програмний сервіс від податкової служби для Android, Windows, IOS і web-версії.