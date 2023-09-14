Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » Бучанські податківці провели тренінг-навчання
  • Сьогодні, 07:54
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанські податківці провели тренінг-навчання

Бучанська ДПІ: Тренінг-навчання для платників податків щодо використання сервісу Електронний кабінет при реєстрації програмного РРО


Бучанські податківці постійно проводять інформаційно - роз’яснювальні заходи щодо новацій податкового законодавства в частинні застосування РРО/ПРРО. Начальниця Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Людмила Ступак провела черговий тренінг для платників податків на тему: «Практичне використання програмного РРО. Електронний кабінет платників податків. Реєстрація програмного РРО»

Податківець розповіла про порядок реєстрації РРО/ПРРО, ознайомила з принципами роботи і функціональними можливостями реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО. Також, звернула увагу на можливість використання безкоштовного ПРРО від ДПС, та роз’яснила, що ПРРО – це програмне рішення, застосовне для операційних систем Windows, Android, iOS, та Web-версія, яке інтегрується з фіскальним сервером ДПС.

Окремо, Людмила Ступак ,зауважила, що за допомогою Електронного кабінету платник податків має змогу підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету, здійснювати офіційне листування з органами ДПС України з питань оподаткування, тощо.

Детальна інформація про безоплатний ПРРО від ДПС – за посиланням:
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/
Бучанська ДПІ 
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Тривають заходи щодо роз’яснення новацій податкового законодавства

Тривають заходи щодо роз’яснення новацій податкового законодавства

Публікації
Податкова: Порядок реєстрації ПРРО

Податкова: Порядок реєстрації ПРРО

Публікації
Бучанські податківці провели вебінар щодо декларування доходів

Бучанські податківці провели вебінар щодо декларування доходів

Публікації
Податкова: Програмний реєстратор розрахунковий операцій: як зареєструвати?

Податкова: Програмний реєстратор розрахунковий операцій: як зареєструвати?

Публікації
Бучанська ДПІ: Робоча зустріч з органами місцевого самоврядування

Бучанська ДПІ: Робоча зустріч з органами місцевого самоврядування

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Податкова: РРО/ПРРО/є обов’язковим для ФОП ІІ-ІУ груп

Податкова: РРО/ПРРО/є обов’язковим для ФОП ІІ-ІУ груп

Публікації
Ірпінська ОДПІ дбає про обізнаність платників податків Ірпінського регіону

Ірпінська ОДПІ дбає про обізнаність платників податків Ірпінського регіону

Публікації
Податкова: РРО/ПРРО не застосовують платники єдиного податку І групи

Податкова: РРО/ПРРО не застосовують платники єдиного податку І групи

Публікації
Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області

Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області

Контакти - ОДПІ
Підсумки роботи Бучанської податкової

Підсумки роботи Бучанської податкової

Публікації
Підсумки діяльності Бучанської ДПІ ГУ ДПС

Підсумки діяльності Бучанської ДПІ ГУ ДПС

Публікації
Черговий семінар для платників податків

Черговий семінар для платників податків

Буча та регіон
"Гаряча лінія" щодо переваг подання звітності в електронному вигляді

"Гаряча лінія" щодо переваг подання звітності в електронному вигляді

Публікації
Підсумки діяльності за січень-квітень 2023 року

Підсумки діяльності за січень-квітень 2023 року

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар