Бучанські податківці провели тренінг-навчання

Бучанська ДПІ: Тренінг-навчання для платників податків щодо використання сервісу Електронний кабінет при реєстрації програмного РРО
Бучанські податківці постійно проводять інформаційно - роз’яснювальні заходи щодо новацій податкового законодавства в частинні застосування РРО/ПРРО. Начальниця Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Людмила Ступак провела черговий тренінг для платників податків на тему: «Практичне використання програмного РРО. Електронний кабінет платників податків. Реєстрація програмного РРО»
Податківець розповіла про порядок реєстрації РРО/ПРРО, ознайомила з принципами роботи і функціональними можливостями реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО. Також, звернула увагу на можливість використання безкоштовного ПРРО від ДПС, та роз’яснила, що ПРРО – це програмне рішення, застосовне для операційних систем Windows, Android, iOS, та Web-версія, яке інтегрується з фіскальним сервером ДПС.
Окремо, Людмила Ступак ,зауважила, що за допомогою Електронного кабінету платник податків має змогу підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету, здійснювати офіційне листування з органами ДПС України з питань оподаткування, тощо.
Детальна інформація про безоплатний ПРРО від ДПС – за посиланням:
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/