Бучанська ДПІ: Робоча зустріч з органами місцевого самоврядування

У ході зустрічі Людмила Ступак поінформувала присутніх, що платники єдиного податку ІІІ групи, які застосовували ставку 2%, з 1 серпня 2023 року автоматично переходять на попередню ставку єдиного податку, на якій такі платники перебували раніше.
Також податківець розповіла про обов’язкове застосування РРО/ПРРО для всіх платників податків у сфері готівкових розрахунків, та закцентувала увагу на поновленні відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме з 1 жовтня 2023 року у разі встановлення контролюючими органами факту непроведені розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовуватись штрафні санкції.
В результаті проведеної зустрічі домовились про розміщення інформаційно - роз’яснювального матеріалу в ЦНАПі Бучанської міської ради.
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