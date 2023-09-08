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  • 8 вересня 2023
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Бучанська ДПІ: Робоча зустріч з органами місцевого самоврядування

[s][/s]У Бучанській ДПІ ГУ ДПС у Київській області відбулася робоча зустріч начальниці податкової Людмилою Ступак з представниками Бучанської місцевої ради – заступником міського голови Дмитром Чейчуком, начальником фінансового управління Тетяною Сімон та спеціалістами відділів міської ради щодо змін відповідно до Закону України від 30.06.2023 р. №3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», які введені у дію з 1 серпня 2023 року.

У ході зустрічі Людмила Ступак поінформувала присутніх, що платники єдиного податку ІІІ групи, які застосовували ставку 2%, з 1 серпня 2023 року автоматично переходять на попередню ставку єдиного податку, на якій такі платники перебували раніше.

Також податківець розповіла про обов’язкове застосування РРО/ПРРО для всіх платників податків у сфері готівкових розрахунків, та закцентувала увагу на поновленні відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме з 1 жовтня 2023 року у разі встановлення контролюючими органами факту непроведені розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовуватись штрафні санкції.
В результаті проведеної зустрічі домовились про розміщення інформаційно - роз’яснювального матеріалу в ЦНАПі Бучанської міської ради.

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Бучанська ДПІ 
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