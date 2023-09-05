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  • 5 вересня 2023
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200 тисяч гривень зібрано для наших Захисників навчальними закладами Бучанської громади!

Благодійні акції провели у семи школах громади – тут учні замість квітів залишали донати і влаштовували ярмарки.

Результати були вражаючими:
• Бучанська ЗОШ №1 зібрала 50 тисяч гривень для військових медиків;
• Бучанська гімназія № 2 – 14 507 гривень для «Бучанських павучків»;
• Бучанський ліцей № 4 – 70 тисяч гривень на квадрокоптер, для випускників ліцею, які воюють на фронті;
• Бабинецька школа № 13 зібрала 9 226 гривень;
• Синяківський ліцей № 15 – 6 680 грн, а 3 клас окремо зібрав 4 522 грн для лікування Макара Мацька;
• Блиставицька школа № 6 теж долучилася до акції – збори нині тривають;
• Гаврилівська школа – 23210 гривень на автівки для військових.

 освіта, ВІЙНА
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