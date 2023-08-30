Бучанська конференція педагогічних працівників «Розвиток освіти Бучанскої міської територіальної громади у воєнний стан».



З вітальним словом до педагогів звернувся заступник голови Бучанської районної військової адміністрації Євген Рибалко. Зазначив, що в умовах війни і значних руйнувань закладів освіти, система освіти активно розвивається і ставить перед собою нові завдання: організувати якісний та безпечний освітній процес в очній формі, відновити всі пошкоджені заклади освіти, надати доступ до освітніх послуг усім мешканцям громади тощо.