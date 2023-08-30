Бучанська конференція педагогічних працівників «Розвиток освіти Бучанскої міської територіальної громади у воєнний стан».
Учасники конференції вшанували хвилиною мовчання захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, жителів громади, працівників, учнів та вихованців, які були розстріляні під час окупації.
Начальник відділу освіти Бучанської міської ради Олег Цимбал доповів учасникам конференції інформацію про підготовку закладів освіти громади до нового 2023/2024 навчального року. Акцентував увагу присутніх на організації роботи щодо формування ефективної мережі закладів освіти, забезпечення функціонування закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, створенні нового освітнього середовища, удосконаленні системи харчування дітей.
Учасники конференції визначили на 2023/2024 навчальний рік пріоритети подальшої освітньої діяльності.
Вручено Подяки Бучанської міської ради педагогічним працівникам з нагоди 50-річного ювілею педагогічної діяльності:
⭐️Людмилі Миколаївні Гоменюк, вчителю початкових класів Блиставицої школи № 6 КЗ"Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів"6
⭐️Аллі Леонідівні Анохіній, асистенту вчителя Бабинецької школи № 13 Комунальний заклад "Бабинецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 13"
Вручено подяки Київського Київський Обласний Інститут керівникам обласних майстер-класів:
⭐️Юлії Майбороді, вчителю початкових класів Бучанського ліцею № 9 Бучанський ліцей 9
⭐️ Ірині Жучковій, завідувачу центру роботи з обларованими дітьми
⭐️ Аліні Злобіній, завідувачу центру педагогічного супроводу
⭐️ Маріанні Товстенко, завідувачу центру національно-патріотичного виховання та спортивної роботи