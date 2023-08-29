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  • 29 серпня 2023
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У Бучанську міську раду внесли пропозицію щодо обмеження руху мототранспорту в нічний та вечірній час


Василь Олексюк, депутат Бучанської міської ради інформує громаду:

Шановні мешканці Бучанської територіальної громади!

Звертаю вашу увагу, що членами постійної депутатської комісії з питань транспорту, опрацьовується проект рішення пов'язаний з обмеженням руху мототранспорту в вечірній час та в період повітряної тривоги на території Бучанськоїгромади. Ця ініціатива належним чином обгрунтована та відповідає потребам наших мешканців.

Зокрема, важливо врахувати нинішню ситуацію у нашій країні, яка знаходиться в стані війни. Обстріли території громади різними типами озброєння, включаючи безпілотні літальні апарати(БПЛА), створюють загрозу для безпеки та психологічного стану наших мешканців. З метою запобігання недорозумінням та помилковому сприйняттю звуків, які можуть асоціюватися з діяльністю безпілотних літальних апаратів, виникає потреба у встановленні обмежень на рух мототранспорту протягом вечірніх та нічних годин,та в період повітряної тривоги.

Це обмеження сприятиме зниженню рівня шуму та незручностей, які можуть викликати напруження серед населення. Важливо підтримувати психоемоційний комфорт та забезпечити можливість оперативного реагування на можливі небезпеки у вже напружених умовах воєнного стану.

Цей крок також спрямований на забезпечення безпеки та захисту життя наших мешканців.
Зважаючи на вищевказане, закликаю вас внести свої пропозиції та підтримати цей проект рішення щодо обмеження руху мототранспорту в нічний та вечірній час. Це допоможе нам зберегти спокій та безпеку нашої громади в умовах воєнного стану та підвищити якість життя наших мешканців.
Дякую за увагу та готовність співпрацювати.

 Буча, ВІЙНА
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