Медичний огляд бучанських школярів — що потрібно знати батькам?

Традиційно, перед новим навчальним роком, учні проходять медичний огляд та отримують довідку про стан здоров’я.
На найпопулярніші питання батьків відповідає лікар-педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Колесник Олена Сергіївна.
❓Хто видає довідку про медичний догляд?
Таку довідку видає лікар-педіатр або сімейний лікар з яким укладена декларація. Лікар проводить огляд дитини, у разі потреби, направляє учня до вузьких спеціалістів. Після консультації формує остаточний висновок і видає довідку ф086-1/0 та ф086-2/0.
❓Хто обов'язково має пройти медичний огляд до початку навчального року?
Лише першокласники повинні пройти медогляди до 1 вересня, школярі інших вікових категорій – протягом року, незалежно від дати початку навчального року. Цей медичний огляд діє один рік.
Першокласники крім форми 086-1/0 повинні надати медичному працівнику школи ще форму №063/0»Карту профілактичних щеплень».
❓Моя дитина не першокласник - чи потрібно надати довідку до початку навчального року?
Для того, щоб перед першим вересня не утворювалися скупчення людей МОЗ рекомендує щорічні планові медогляди школярів прикріпити до дати народження.
І в результаті ви без черг та зайвої метушні отримаєте довідку про проходження медогляду, який на початок навчального року віддаєте в навчальний заклад. Цей медичний огляд діє один рік.
❓А якщо дитина змінила школу?
Якщо дитина змінила школу, або протягом року були зроблені планові щеплення – повинна надати оновлену довідку про щеплення.
Про здоров’я школяра потрібно дбати незалежно від форми навчання (онлайн чи офлайн). Не забувайте про планові профілактичні огляди вашої дитини. Це чудова нагода проконсультуватися щодо профілактики інфекційних хвороб, фізичного навантаження, здорового та раціонального харчування дитини.