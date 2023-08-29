Медичний огляд бучанських школярів — що потрібно знати батькам?

Традиційно, перед новим навчальним роком, учні проходять медичний огляд та отримують довідку про стан здоров’я.На найпопулярніші питання батьків відповідає лікар-педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Колесник Олена Сергіївна.Таку довідку видає лікар-педіатр або сімейний лікар з яким укладена декларація. Лікар проводить огляд дитини, у разі потреби, направляє учня до вузьких спеціалістів. Після консультації формує остаточний висновок і видає довідку ф086-1/0 та ф086-2/0.Лише першокласники повинні пройти медогляди до 1 вересня, школярі інших вікових категорій – протягом року, незалежно від дати початку навчального року. Цей медичний огляд діє один рік.Першокласники крім форми 086-1/0 повинні надати медичному працівнику школи ще форму №063/0»Карту профілактичних щеплень».Для того, щоб перед першим вересня не утворювалися скупчення людей МОЗ рекомендує щорічні планові медогляди школярів прикріпити до дати народження.І в результаті ви без черг та зайвої метушні отримаєте довідку про проходження медогляду, який на початок навчального року віддаєте в навчальний заклад. Цей медичний огляд діє один рік.Якщо дитина змінила школу, або протягом року були зроблені планові щеплення – повинна надати оновлену довідку про щеплення.