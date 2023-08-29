Тривають заходи щодо роз’яснення новацій податкового законодавства

, передбачених Законом України від 30.06.2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Начальники податкових інспекцій консультують суб’єктів господарювання щодо новацій податкового законодавства в частині використання РРО/програмних РРО в приміщеннях центрів обслуговування платників, а також відвідавши торгівельні місця на ринках, магазинах, тощо.Фахівці роз’яснюють ФО-підприємцям , для яких платників обов’язкове застосування РРО/ПРРО, розповідають про покроковий порядок реєстрації РРО/програмного РРО та особливу увагу приділяють інформації щодо поновлення застосування штрафних санкцій за порушення здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.