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  • 29 серпня 2023
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У Бучі вшанували полеглих Героїв

У цей день ми схиляємо голови перед тими, хто віддав життя заради нашої безпеки та свободи. День пам'яті захисників України — не єдиний день, коли вшановуємо полеглих Героїв.



Ми пам’ятаємо їх завжди: під час загальнонаціональної хвилини мовчання щоранку, відвідуючи меморіал та могили загиблих. Ви назавжди залишитесь у наших серцях!

Схиляємо голови перед Героями, які мужньо стоять на захисті нашої держави. Нехай вони повертаються живими, бо кожне життя нашого військового — найвища цінність.

Мужні воїни вберегли мільйони життів, віддавши за це найдорожче… Низький уклін Вам і вічна пам‘ять. Слава Героям України!



Бучанська міська рада 
 ВІЙНА, Буча, фотофакт
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