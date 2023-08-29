У Бучі вшанували полеглих Героїв

У цей день ми схиляємо голови перед тими, хто віддав життя заради нашої безпеки та свободи. День пам'яті захисників України — не єдиний день, коли вшановуємо полеглих Героїв.

Ми пам’ятаємо їх завжди: під час загальнонаціональної хвилини мовчання щоранку, відвідуючи меморіал та могили загиблих. Ви назавжди залишитесь у наших серцях!Схиляємо голови перед Героями, які мужньо стоять на захисті нашої держави. Нехай вони повертаються живими, бо кожне життя нашого військового — найвища цінність.Мужні воїни вберегли мільйони життів, віддавши за це найдорожче… Низький уклін Вам і вічна пам‘ять. Слава Героям України!