Бучу відвідали президент Португалії та президентка Угорщини

У День державного прапора України до Бучі приїхали голови двох держав — президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза та президентка Угорщини Каталін Новак.

Іноземні гості прибули сюди, щоб підтримати та висловити глибоку повагу за стійкість усім жителям Бучанської громади.На зустрічі з президентом Португалії був присутній Генеральний прокурор України Андрій Костін. Разом з головою КОВА Русланом Кравченком розповіли про звірства, які росіяни коїли тут під час окупації. Марсело Ребелу ді Соза був шокований фото-свідченнями військових злочинів.Президентка Угорщини Каталін Новак висловила співчуття кожному, хто постраждав від рук росіян. Пані Каталін була вражена тим, як стрімко Бучі вдалося повернутися до повноцінного життя та відновлювати зруйновані об‘єкти.Наше місто було першим в Україні, де відкрилася сутність російських варварів. Тож ми маємо розповідати про це постійно й усім.