23 серпня, Пластовий центр: Дитяча арт-майстерня до Дня Державного прапора

23 серпня на базі Пластового вишкільного центру у Бучі за підтримки Українського культурного фонду відбудеться перша арт-майстерня з проєкту «Буча: Арт-Майстерня для пластунів»

Кураторка проєкту Ганна Пліш: Арт-майстерня – це креативний простір, де через різні форми ми торкаємося актуальних тем буття українців сьогодні. Серед них – героїчна боротьба наших воїнів, патріотичний дух і віра в перемогу, культура волонтерства, повага до власної історії та культури, охорона та відновлення довкілля, надання допомоги та прояв гуманності.• 10.00 — Патріотичний лекторій «Історія українського прапора».• 11.00 — Творча майстерка «Оберіг»• 12.00 — Музичний практикум і концерт «Під покровом української пісні»• Анжеліка Рудницька – співачка, телеведуча, громадська діячка та волонтерка• Ганна Пліш – дитяча психологиня, викладачка, авторка культурних проєктів для дітей.• Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики• Максим Бережнюк – музикант-віртуоз, виконавець на традиційних духових інструментах, учасник гурту стародавньої музики «Хорея Козацька», лауреат Шевченківської премії (2023).• Денис Сагіров – співак, бандурист, артист ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України• Богдан Пліш – головний диригент Liatoshynskyi Capella, головний хормейстер Національної опери України імені Тараса Шевченка, культурний діяч.