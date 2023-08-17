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  • 17 серпня 2023
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23 серпня, Пластовий центр: Дитяча арт-майстерня до Дня Державного прапора

23 серпня на базі Пластового вишкільного центру у Бучі за підтримки Українського культурного фонду відбудеться перша арт-майстерня з проєкту «Буча: Арт-Майстерня для пластунів»


Разом з друзями і батьками діти зможуть прослухати патріотичний лекторій, проявити свою креативність на творчій майстерці, приєднатися до благодійної акції, а також взяти участь у захопливому музичному концерті-практикумі поруч з відомими українськими виконавцями, хором та оркестром.
Кураторка проєкту Ганна Пліш: Арт-майстерня – це креативний простір, де через різні форми ми торкаємося актуальних тем буття українців сьогодні. Серед них – героїчна боротьба наших воїнів, патріотичний дух і віра в перемогу, культура волонтерства, повага до власної історії та культури, охорона та відновлення довкілля, надання допомоги та прояв гуманності.

Програма арт-майстерні:
• 10.00 — Патріотичний лекторій «Історія українського прапора».
• 11.00 — Творча майстерка «Оберіг»
• 12.00 — Музичний практикум і концерт «Під покровом української пісні»

Учасники:
• Анжеліка Рудницька – співачка, телеведуча, громадська діячка та волонтерка
• Ганна Пліш – дитяча психологиня, викладачка, авторка культурних проєктів для дітей.
• Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики
• Максим Бережнюк – музикант-віртуоз, виконавець на традиційних духових інструментах, учасник гурту стародавньої музики «Хорея Козацька», лауреат Шевченківської премії (2023).
• Денис Сагіров – співак, бандурист, артист ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України
• Богдан Пліш – головний диригент Liatoshynskyi Capella, головний хормейстер Національної опери України імені Тараса Шевченка, культурний діяч.


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афіша, Пластовий центр, Буча
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