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  • Учора, 19:02
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Тайвань допоможе з відновленням приміщення ДЮСШ у Бучі


Тайвань допоможе з відновленням приміщення дитячо-юнацької спортивної школи бойових мистецтв у Бучі.

На це буде виділено понад 18 мільйонів гривень. Угоду про таку співпрацю підписали з Високоповажним Послом Тайваню у Польщі Шарон С.Н. ВУ.



ДЮСШ буде розташована на базі колишнього спортклубу по вулиці Києво-Мироцька, 69.
Охоплюватиме різні види бойових мистецтв — дзюдо, самбо та кунг-фу.

Ще 4 мільйони гривень домовили спрямувати на побудову наземного бомбосховища у Бучанському міському парку. Воно нам вкрай необхідне, аби містяни мали де переховуватися, відвідуючи парк.

Тож у міжнародній співпраці домінують не тільки безпекові питання, а й питання майбутнього, а саме наших дітей.
Бучанська міська рада 
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