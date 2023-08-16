Тайвань допоможе з відновленням приміщення ДЮСШ у Бучі

Тайвань допоможе з відновленням приміщення дитячо-юнацької спортивної школи бойових мистецтв у Бучі.



На це буде виділено понад 18 мільйонів гривень. Угоду про таку співпрацю підписали з Високоповажним Послом Тайваню у Польщі Шарон С.Н. ВУ.

ДЮСШ буде розташована на базі колишнього спортклубу поОхоплюватиме різні види бойових мистецтв — дзюдо, самбо та кунг-фу.Ще 4 мільйони гривень домовили спрямувати на побудову наземного бомбосховища у Бучанському міському парку. Воно нам вкрай необхідне, аби містяни мали де переховуватися, відвідуючи парк.Тож у міжнародній співпраці домінують не тільки безпекові питання, а й питання майбутнього, а саме наших дітей.