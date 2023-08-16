Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » Податкова: Програмний реєстратор розрахунковий операцій: як зареєструвати?
  • Учора, 09:08
  • 3
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова: Програмний реєстратор розрахунковий операцій: як зареєструвати?


Програмний реєстратор розрахунковий операцій: як зареєструвати?


1. Реєструємо господарську одиницю, де буде використовуватись ПРРО. Повідомляємо про об’єкт оподаткування за ф. № 20-ОПП.
2. Подаємо Заяву про реєстрацію ПРРО за ф. № 1-ПРРО (ф.J/F 1316605) через електронний кабінет/Єдине вікно подання електронної звітності.
3. Реєструємо касира на фіскальному сервері: подаємо Повідомлення за ф. 5-ПРРО (ф.J/F1391802) через Електронний кабінет платника.
4. Завантажуємо програмне забезпечення з офіційного сайту ДПС: tax.gov.ua – банер «Програмні РРО».
5. Вносимо перелік товарів у ПРРО.
6. Відкриваємо робочу зміну на ПРРО: направляємо Повідомлення за ф.J/F 1316801.
7. Завершили робочий день? Закриваємо робочу зміну: формуємо фіскальний звітний чек/фіскальний звіт.
ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: Порядок реєстрації ПРРО

Податкова: Порядок реєстрації ПРРО

Публікації
Податкова: РРО/ПРРО не застосовують платники єдиного податку І групи

Податкова: РРО/ПРРО не застосовують платники єдиного податку І групи

Публікації
Податкова: Для яких ФОП застосування РРО/ПРРО є обов’язковим?

Податкова: Для яких ФОП застосування РРО/ПРРО є обов’язковим?

Публікації
Податкова запустила в тестовому режимі електронний чек (e-Receipt)

Податкова запустила в тестовому режимі електронний чек (e-Receipt)

Публікації
"Гаряча лінія" щодо переваг подання звітності в електронному вигляді

"Гаряча лінія" щодо переваг подання звітності в електронному вигляді

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області

Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області

Контакти - ОДПІ
Податкова: Як подати повідомлення про прийняття працівника на роботу

Податкова: Як подати повідомлення про прийняття працівника на роботу

Публікації
Податкова рекомендує платникам ЕСВ звітувати електронно

Податкова рекомендує платникам ЕСВ звітувати електронно

Публікації
ГУ Міндоходів інформує

ГУ Міндоходів інформує

Публікації
Податкова інформує: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище, ім´я, по батькові

Податкова інформує: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище, ім´я, по батькові

Публікації
Бучанські податківці провели вебінар щодо декларування доходів

Бучанські податківці провели вебінар щодо декларування доходів

Публікації
Термінал у смартфоні, якими мобільними додатками користуватись для оплати карткою

Термінал у смартфоні, якими мобільними додатками користуватись для оплати карткою

Суспільство
Податкова: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище

Податкова: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище

Публікації
Не звертаючись до органів ДФС можна надіслати документи для отримання ідентифікаційного номера

Не звертаючись до органів ДФС можна надіслати документи для отримання ідентифікаційного номера

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар