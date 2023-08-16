Податкова: Програмний реєстратор розрахунковий операцій: як зареєструвати?

Програмний реєстратор розрахунковий операцій: як зареєструвати?

1. Реєструємо господарську одиницю, де буде використовуватись ПРРО. Повідомляємо про об’єкт оподаткування за ф. № 20-ОПП.2. Подаємо Заяву про реєстрацію ПРРО за ф. № 1-ПРРО (ф.J/F 1316605) через електронний кабінет/Єдине вікно подання електронної звітності.3. Реєструємо касира на фіскальному сервері: подаємо Повідомлення за ф. 5-ПРРО (ф.J/F1391802) через Електронний кабінет платника.4. Завантажуємо програмне забезпечення з офіційного сайту ДПС: tax.gov.ua – банер «Програмні РРО».5. Вносимо перелік товарів у ПРРО.6. Відкриваємо робочу зміну на ПРРО: направляємо Повідомлення за ф.J/F 1316801.7. Завершили робочий день? Закриваємо робочу зміну: формуємо фіскальний звітний чек/фіскальний звіт.