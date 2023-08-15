Податкова: РРО/ПРРО не застосовують платники єдиного податку І групи

Згідно з нормами чинного законодавства, РРО/ПРРО при здійсненні розрахункових операцій не застосовується платниками єдиного податку І групи.

Відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, до платників єдиного податку, які відносяться до І групи, належать фізичні особи – підприємці), які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.