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  • 15 серпня 2023
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Податкова: РРО/ПРРО не застосовують платники єдиного податку І групи


Згідно з нормами чинного законодавства, РРО/ПРРО при здійсненні розрахункових операцій не застосовується платниками єдиного податку І групи.


Відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, до платників єдиного податку, які відносяться до І групи, належать фізичні особи – підприємці), які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.
ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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