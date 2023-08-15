Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Документальний фільм "По той бік миру". Про наслідки військових злочинів російської армії
  • 15 серпня 2023
  • 70
  • 0
+aA | -Aa 

Документальний фільм "По той бік миру". Про наслідки військових злочинів російської армії

Команда Сил територіальної оборони Збройних Сил України створила документальний фільм «По той бік миру». Він створений на основі зйомок, що велися на території Бучанського району Київської області з лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, у місцях ведення бойових дій.



В ньому зафіксовані наслідки військових злочинів російської армії та закарбована історія українського спротиву.
А також наведені виразні свідчення місцевих мешканців населених пунктів, що пережили окупацію.

Основна мета фільму - засвідчити всьому світові військові злочини, що відбувалися під час окупації на території Бучанського району Київської області, та показати наслідки, що приніс із собою «русскій мір» на українську землю.

0 0

ВІЙНА, відеосюжет, Буча, Бучанський район
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Суспільство
Фахівці ДНТЦ ЯРБ проведуть радіаційне обстеження Гостомельської селищної та Бучанської, Ірпінської міських територіальних громад

Фахівці ДНТЦ ЯРБ проведуть радіаційне обстеження Гостомельської селищної та Бучанської, Ірпінської міських територіальних громад

Буча та регіон
28 березня Ірпінь був звільнений від російських окупантів

28 березня Ірпінь був звільнений від російських окупантів

Буча та регіон
На території Бучанського району дозволено продаж алкоголю у певний час

На території Бучанського району дозволено продаж алкоголю у певний час

Буча та регіон
с. Мироцьке: Виявили ще одне масове захоронення мирних жителів

с. Мироцьке: Виявили ще одне масове захоронення мирних жителів

Буча та регіон
Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле відвідав Бучу

Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле відвідав Бучу

Буча та регіон
Як записатися до лав територіальної оборони Бучанського району

Як записатися до лав територіальної оборони Бучанського району

Буча та регіон
Слава героїв безсмертна!

Слава героїв безсмертна!

Бучанські новини
У Бучі нацполіція затримала прихильника "руского міра"

У Бучі нацполіція затримала прихильника "руского міра"

Буча та регіон
Завершено радіаційне обстеження територій Макарівської ОТГ і Немішаївської ТГ. На черзі Бучанська

Завершено радіаційне обстеження територій Макарівської ОТГ і Немішаївської ТГ. На черзі Бучанська

Буча та регіон
Бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки

Бойові дії продовжуються в напрямку Бучі, Ірпеня, Макарова та Бородянки

Буча та регіон
СБУ затримала старосту селища Озера, який надав рашистам маршрути доріг для наступу на столицю

СБУ затримала старосту селища Озера, який надав рашистам маршрути доріг для наступу на столицю

Буча та регіон
Ведучий «Орла та Рішки» Женя Синельников нарешті вийшов на зв'язок

Ведучий «Орла та Рішки» Женя Синельников нарешті вийшов на зв'язок

Буча та регіон
Укрпошта відновлює роботу у звільнених населених пунктах Київської області

Укрпошта відновлює роботу у звільнених населених пунктах Київської області

Буча та регіон
Президент Південної Кореї Юн Сок Йолю відвідав Бучу

Президент Південної Кореї Юн Сок Йолю відвідав Бучу

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар