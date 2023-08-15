Документальний фільм "По той бік миру". Про наслідки військових злочинів російської армії

Команда Сил територіальної оборони Збройних Сил України створила документальний фільм «По той бік миру». Він створений на основі зйомок, що велися на території Бучанського району Київської області з лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, у місцях ведення бойових дій.

В ньому зафіксовані наслідки військових злочинів російської армії та закарбована історія українського спротиву.А також наведені виразні свідчення місцевих мешканців населених пунктів, що пережили окупацію.Основна мета фільму - засвідчити всьому світові військові злочини, що відбувалися під час окупації на території Бучанського району Київської області, та показати наслідки, що приніс із собою «русскій мір» на українську землю.