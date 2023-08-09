Норвезький Саннес став містом-партнером Бучі

Колеги також поділяться досвідом норвезьких муніципалітетів у напрямку екології та енергоефективності.Це перша співпраця з норвезьким муніципалітетом в Київській області й перше скандинавське місто-партнер для Бучі.Тож розширюємо кордони співпраці й відкриваємо північну Європу для партнерства!У делегації з візитом також прибули виконавчий директор муніципалітету Саннес Боділ Сівертсен й мери норвезьких міст Сокндаля та Еґерсунда.