Норвезький Саннес став містом-партнером Бучі

З новими партнерами обговорили плани співробітництва у сфері культури, освіти та обміну молоддю.
Колеги також поділяться досвідом норвезьких муніципалітетів у напрямку екології та енергоефективності.
Це перша співпраця з норвезьким муніципалітетом в Київській області й перше скандинавське місто-партнер для Бучі.
Тож розширюємо кордони співпраці й відкриваємо північну Європу для партнерства!
У делегації з візитом також прибули виконавчий директор муніципалітету Саннес Боділ Сівертсен й мери норвезьких міст Сокндаля та Еґерсунда.