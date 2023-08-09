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  • 9 серпня 2023
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Норвезький Саннес став містом-партнером Бучі

Бучанський міський голова повідомив, що разом з мером Стенлі Віраком, підписали про підписання угоди про співпрацю між містами.
З новими партнерами обговорили плани співробітництва у сфері культури, освіти та обміну молоддю.

Анатолій Федорук:
Колеги також поділяться досвідом норвезьких муніципалітетів у напрямку екології та енергоефективності.
Це перша співпраця з норвезьким муніципалітетом в Київській області й перше скандинавське місто-партнер для Бучі.
Тож розширюємо кордони співпраці й відкриваємо північну Європу для партнерства!
У делегації з візитом також прибули виконавчий директор муніципалітету Саннес Боділ Сівертсен й мери норвезьких міст Сокндаля та Еґерсунда.



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міські новації, Буча, Федорук Анатолій Петрович
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