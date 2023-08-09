Отримання та оформлення техпаспорта і номерних знаків спрощено

"Також після набрання чинності постановою, яка 8 серпня прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України - посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.

Ця опція є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через Дію або ЕКВ, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни", - повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий.

Постановою визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС України з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами МВС. Це питання є важливим, зокрема, з огляду на комплексну підготовку до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн (вересень 2023 року).До речі, станом на сьогодні, посвідчення водія можна обміняти через застосунок Дія, або ЕКВ, і в межах України, отримати поштовим звʼязком.За неповний рік, цією опцією скористалися більше 25 000 осіб.