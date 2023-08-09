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  • 9 серпня 2023
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Кабмін вніс зміни щодо додаткового захисту громадян із тимчасово окупованих територій та зон бойових дій

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, розроблену Державною міграційною службою, яка врегульовує процедуру внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян із тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, а також територій, на яких ведуться або велися бойові дії до відповідних реєстрів:

• до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) – особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України,
закордонного паспорта, посвідки на постійне або тимчасове проживання як дорослим, так і дітям;
• до відомчої інформаційної системи ДМС – під час оформлення дитині паспорта громадянина України, закордонного паспорта;
• до реєстру територіальної громади – під час декларування або реєстрації місця проживання як дорослих, так і дітей.

Також всі, хто має задеклароване місце проживання на ТОТ та в зонах бойових дій зможуть декларувати (реєструвати) місце свого проживання на підконтрольній Уряду території без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання (Закон № 3054-IX).

Звертаємо увагу, що для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.

Ці зміни сприятимуть захисту прав громадян України, в тому числі дітей, і спростять їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг.

Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.

Варто нагадати, що громадяни України можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, вклеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до будь-якого підрозділу ДМС чи ЦНАП на підконтрольній території.

www.kmu.gov.ua

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