Кабмін вніс зміни щодо додаткового захисту громадян із тимчасово окупованих територій та зон бойових дій

Також всі, хто має задеклароване місце проживання на ТОТ та в зонах бойових дій зможуть декларувати (реєструвати) місце свого проживання на підконтрольній Уряду території без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання (Закон № 3054-IX).Звертаємо увагу, що для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.Ці зміни сприятимуть захисту прав громадян України, в тому числі дітей, і спростять їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг.Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.Варто нагадати, що громадяни України можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, вклеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до будь-якого підрозділу ДМС чи ЦНАП на підконтрольній території.