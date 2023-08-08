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Податкова: Для яких ФОП застосування РРО/ПРРО є обов’язковим?

Обов’язок використання РРО/ПРРО під час здійснення розрахункових операцій набрав чинності ще із 1 січня 2022 року.


Проте під час воєнного стану Законом України від 15.03.2022 № 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» доповнено п. 12 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» яким визначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону №265 не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Отже, використання РРО/ПРРО наразі є обов’язковим для :
- ФОП ІІ-ІV груп незалежно від виду діяльності та обсягу доходу
- ФОП на загальній системі оподаткування.

Виняток становлять такі ФОП:
- ФОП І групи
- ФОП, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити IBAN, E-banking
- ФОП ІІ-ІV груп, які здійснюють торгівлю на селі за таких умов:
річний обсяг доходу на один структурний підрозділ за рік не перевищує 1,0 млн.грн., торгівля здійснюється не в одному торговельному об’єкті з підакцизними товарами, СГ не здійснює дистанційну торгівлю товарами,

ОМС не прийнято рішення про обов’язкове застосування РРО.

Нагадуємо, що Законом України від 30.06.2023 року №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності 01 серпня 2023 року, внесені зміни до Закону України від 06.07.1995 №265, зокрема, в частині застосування відповідальності за порушення вимог цього Закону.

Змінами передбачено:
- СГ звільняються від відповідальності за порушення вимог ЗУ №265, вчинені у період з 01 січня 2022 року до 01 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів, діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти та у сфері організації та проведення азартних ігор;

- з 01 жовтня 2023 року застосування штрафних санкцій за порушення порядку використання РРО/ПРРО відновлюється. З цієї дати СГ звільняються від відповідальності за порушення вимог ЗУ №265 (крім порушень порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів), вчинені при продажу товарів/послуг на:
• ТОТ - по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;
• територіях активних бойових дій - по дату завершення бойових дій;
• територіях можливих бойових дій - по дату припинення можливості бойових дій.

Дати завершення бойових дій, дати завершення тимчасової окупації, дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією;
Окрім цього, встановлено зменшений розмір штрафних санкцій (25% вартості проданих з порушенням товарів/послуг за порушення, вчинене вперше та 50% за кожне наступне порушення, - було 100% та 150% відповідно) за незастосування РРО/ПРРО, невидачу розрахункового документу або видачу його на неповну суму покупки, що застосовуються до ФОП - платників ЄП, не зареєстрованих платниками ПДВ, які здійснюють торгівлю (крім підакцизних, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медпризначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння) - до закінчення воєнного стану, але не довше ніж до 01 серпня 2025 року.

Комунікаційна платформа:
[email protected]

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