У селі Синяк запрацював дошкільний заклад "Дивограй"

У селі Синяк дошкільний заклад відновив свою роботу після літньої перерви.
Наразі садочок відвідує 50 діток, 19 з яких вже у вересні підуть до школи.
Тож у закладі триває набір майбутніх вихованців: є 30 вільних місць.
У «Дивограї» планують добрати одразу три групи: молодшу, середню та старшу.
«В нас є все необхідне для поглибленого комфортного навчання та відпочинку дітлахів. В наших просторих групах затишно, дуже багато іграшок та розвиваючих матеріалів. Наші талановиті молоді вихователі не дадуть діткам сумувати, оточують їх піклуванням, такою необхідною увагою, проводять купу цікавих занять», – розповіла директорка закладу Марина Єриго.
Приміщення цього садочка – нове, він збудований лише минулого року. Тут є свій власний ігровий майданчик та бомбосховище, розташоване в ста метрах від будівлі. Також у «Дивограї» встановлена сучасна система відеоспостереження.