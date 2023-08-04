У селі Синяк запрацював дошкільний заклад "Дивограй"

У селі Синяк дошкільний заклад відновив свою роботу після літньої перерви.

«В нас є все необхідне для поглибленого комфортного навчання та відпочинку дітлахів. В наших просторих групах затишно, дуже багато іграшок та розвиваючих матеріалів. Наші талановиті молоді вихователі не дадуть діткам сумувати, оточують їх піклуванням, такою необхідною увагою, проводять купу цікавих занять», – розповіла директорка закладу Марина Єриго.

Наразі садочок відвідує 50 діток, 19 з яких вже у вересні підуть до школи.Приміщення цього садочка – нове, він збудований лише минулого року. Тут є свій власний ігровий майданчик та бомбосховище, розташоване в ста метрах від будівлі. Також у «Дивограї» встановлена сучасна система відеоспостереження.