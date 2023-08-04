Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У селі Синяк запрацював дошкільний заклад "Дивограй"
  • 4 серпня 2023
  • 10
  • 0
+aA | -Aa 

У селі Синяк запрацював дошкільний заклад "Дивограй"

У селі Синяк дошкільний заклад відновив свою роботу після літньої перерви.


Наразі садочок відвідує 50 діток, 19 з яких вже у вересні підуть до школи.

Тож у закладі триває набір майбутніх вихованців: є 30 вільних місць.
У «Дивограї» планують добрати одразу три групи: молодшу, середню та старшу.

«В нас є все необхідне для поглибленого комфортного навчання та відпочинку дітлахів. В наших просторих групах затишно, дуже багато іграшок та розвиваючих матеріалів. Наші талановиті молоді вихователі не дадуть діткам сумувати, оточують їх піклуванням, такою необхідною увагою, проводять купу цікавих занять», – розповіла директорка закладу Марина Єриго.


Приміщення цього садочка – нове, він збудований лише минулого року. Тут є свій власний ігровий майданчик та бомбосховище, розташоване в ста метрах від будівлі. Також у «Дивограї» встановлена сучасна система відеоспостереження.

Бучанська міська рада 
 Бучанська ОТГ, Синяк, освіта
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Гостомель : запрацював новий дитячий садок

Гостомель : запрацював новий дитячий садок

Буча та регіон
Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Бучанські новини
У селі Синяк відкрився перший дитячий садок – "Дивограй"

У селі Синяк відкрився перший дитячий садок – "Дивограй"

Буча та регіон
ДНЗ №1 «Сонячний»

ДНЗ №1 «Сонячний»

відділ освіти
Формула успіху

Формула успіху

Бучанські новини
Буча : новий дошкільний заклад №5

Буча : новий дошкільний заклад №5

Бучанські новини
ДНЗ №3 «Козачок»

ДНЗ №3 «Козачок»

відділ освіти
Дошкільна освіта: садочку «Капітошка» 3 роки

Дошкільна освіта: садочку «Капітошка» 3 роки

Бучанські новини
Гаврилівка: «Веселка» відсвяткувала з 35-річний ювілей

Гаврилівка: «Веселка» відсвяткувала з 35-річний ювілей

Бучанські новини
В амбулаторії й закладах освіти буде утеплено фасади

В амбулаторії й закладах освіти буде утеплено фасади

ВИКОНКОМ
Новий дитсадок відкриють у вересні

Новий дитсадок відкриють у вересні

Бучанські новини
Готовність дітей до школи

Готовність дітей до школи

Бучанські новини
У День знань у місті Відкрили «Капітошку»

У День знань у місті Відкрили «Капітошку»

Бучанські новини
Більше півстоліття очолює "Веснянку" Світлана Єрмоленко

Більше півстоліття очолює "Веснянку" Світлана Єрмоленко

Ірпінський вісник
Зібрав макулатуру - зберіг ліс

Зібрав макулатуру - зберіг ліс

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар