Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Бучу відвідав заступник міністра фінансів Японії Масато Канда
  • 4 серпня 2023
  • 13
  • 0
+aA | -Aa 

Бучу відвідав заступник міністра фінансів Японії Масато Канда

Невпинна підтримка Токіо!

З візитом у Бучі побували заступник міністра фінансів Японії Масато Канда разом із делегацією Міністерства фінансів.
На зустрічі обговорили реалізацію проєкту «Зеленої Бучі», який втілюється разом із японськими колегами.



Бучанський міський голова Анатолій Федорук:
Це вагомий інвестиційний внесок у розвиток індустріального парку Bucha Techno Garden, на основі якого реалізовуємо проєкт зеленої енергетики.
Також відвідали котельні, де встановлені три генератори, які для Бучі надав японський уряд. Завдяки їм пережили минулий зимовий сезон.
Японські партнери пообіцяли допомогти з потужними генераторами й для цієї зими, яка теж буде нелегкою.
Завершили зустріч вшануванням пам’яті загиблих бучанців й розповів історію нашого міста. Не дамо світові забути про те, що скоїла Росія!






0 0

міжнародна місія, Буча, Японія
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Тролейбусне сполучення планують відкрити між Ірпенем та Києвом

Тролейбусне сполучення планують відкрити між Ірпенем та Києвом

Буча та регіон
Військово-медичному центру в Ірпені передали медичне обладнання від Уряду Японії

Військово-медичному центру в Ірпені передали медичне обладнання від Уряду Японії

Буча та регіон
Буча готова до опалювального сезону, — Анатолій Федорук

Буча готова до опалювального сезону, — Анатолій Федорук

Бучанські новини
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відвідав Бучу

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відвідав Бучу

Буча та регіон
Бучу відвідали представники ООН

Бучу відвідали представники ООН

Буча та регіон
Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Буча та регіон
У Синяку розпочнеться будівництво нового сучасного комплексу

У Синяку розпочнеться будівництво нового сучасного комплексу

Буча та регіон
У Бучі відкрили оновлений центр Дія.Бізнес Буча

У Бучі відкрили оновлений центр Дія.Бізнес Буча

Буча та регіон
Змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

Змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

Повідомлення!
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу

Буча та регіон
Віце-президент США Майк Пенс відвідав Бучу

Віце-президент США Майк Пенс відвідав Бучу

Буча та регіон
Університет ДФС передано в управління Мінфіну

Університет ДФС передано в управління Мінфіну

Буча та регіон
Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Буча та регіон
Податкова: Нова податкова накладна з 1 грудня (завантажити)

Податкова: Нова податкова накладна з 1 грудня (завантажити)

Повідомлення!
Нова котельня по вулиці Тарасівській

Нова котельня по вулиці Тарасівській

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар