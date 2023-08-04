Бучу відвідав заступник міністра фінансів Японії Масато Канда

З візитом у Бучі побували заступник міністра фінансів Японії Масато Канда разом із делегацією Міністерства фінансів.

На зустрічі обговорили реалізацію проєкту «Зеленої Бучі», який втілюється разом із японськими колегами.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук:

Це вагомий інвестиційний внесок у розвиток індустріального парку Bucha Techno Garden, на основі якого реалізовуємо проєкт зеленої енергетики.

Також відвідали котельні, де встановлені три генератори, які для Бучі надав японський уряд. Завдяки їм пережили минулий зимовий сезон.

Японські партнери пообіцяли допомогти з потужними генераторами й для цієї зими, яка теж буде нелегкою.

Завершили зустріч вшануванням пам’яті загиблих бучанців й розповів історію нашого міста. Не дамо світові забути про те, що скоїла Росія!