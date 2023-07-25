Зустріч Бучанських податківців з громадянами щодо порядку отримання податкової знижки

Податківець розповіла, що згідно ст. 166 Податкового Кодексу України громадяни мають право подати податкову декларацію для використання свого права на податкову знижку. Зауважила, що для нарахування податкової знижки потрібно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2022 рік із зазначенням витрат понесених платником податку , яка подається до 31 грудня 2023 року включно. Наголосила, що разом з декларацією необхідно надати копії первинних документів, що підтверджують право на податкову знижку.Крім того, Тетяна Єфременко проінформувала фізичних осіб , що подати декларацію можна в один із таких способів:- особисто або уповноваженою на це особою;- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;- засобами електронного зв'язку в електронній формі через Електронний кабінет платника податків(не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання декларації).Також фахівець зауважила, що з 01.01.2023 введено в дію нову форму річної податкової декларації про майновий стан і доходи. Наприкінці зустрічі громадяни отримали відповіді на свої запитання.