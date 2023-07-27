"Гаряча лінія" щодо переваг подання звітності в електронному вигляді

Під час «гарячої лінії» посадовець проінформувала платників про діючі електронні сервіси ДПС України, зокрема «Електронний кабінет», що є найбільшим популярним, захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом ДПС та максимально спрощує взаємодію платників з представниками податкової служби.За допомогою сервісу «Електронний кабінет платника» платники мають можливість дистанційної роботи в режимі онлайн, зокрема подати звітність, перевірити стан розрахунків з бюджетом, зареєструвати програмний РРО, отримати довідку про доходи та отримати податкове повідомлення-рішення про сплату майнових податків та подати заяву форми №5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, яка доступна за адресоюВхід в приватну частину Електронного кабінету можна здійснити через офіційний вебпортал ДПС:При цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.Усі громадяни, які зателефонували на «гарячу лінію» отримали фахові відповіді на запитання щодо заявленої тематики.