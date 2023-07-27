Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » "Гаряча лінія" щодо переваг подання звітності в електронному вигляді
  • 27 липня 2023
  • 3
  • 0
+aA | -Aa 

"Гаряча лінія" щодо переваг подання звітності в електронному вигляді

Днями начальником Бучанської ДПІ Головного управління у Київській області Людмилою Ступак проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо переваг подання звітності в електронному вигляді та щодо заповнення заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків форми №5ДР.

Під час «гарячої лінії» посадовець проінформувала платників про діючі електронні сервіси ДПС України, зокрема «Електронний кабінет», що є найбільшим популярним, захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом ДПС та максимально спрощує взаємодію платників з представниками податкової служби.

За допомогою сервісу «Електронний кабінет платника» платники мають можливість дистанційної роботи в режимі онлайн, зокрема подати звітність, перевірити стан розрахунків з бюджетом, зареєструвати програмний РРО, отримати довідку про доходи та отримати податкове повідомлення-рішення про сплату майнових податків та подати заяву форми №5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, яка доступна за адресою www.cabinet.tax.gov.ua.

Вхід в приватну частину Електронного кабінету можна здійснити через офіційний вебпортал ДПС: www.tax.gov.ua.

При цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.
Усі громадяни, які зателефонували на «гарячу лінію» отримали фахові відповіді на запитання щодо заявленої тематики.
Бучанська ДПІ ГУ у Київській області 
 податкова
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанські податківці провели вебінар щодо декларування доходів

Бучанські податківці провели вебінар щодо декларування доходів

Публікації
Податкова: Як отримати довідку про доходи через інтернет

Податкова: Як отримати довідку про доходи через інтернет

Публікації
Не звертаючись до органів ДФС можна надіслати документи для отримання ідентифікаційного номера

Не звертаючись до органів ДФС можна надіслати документи для отримання ідентифікаційного номера

законодавтство
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Підсумки роботи Бучанської податкової

Підсумки роботи Бучанської податкової

Публікації
Ірпінська ОДПІ інформує

Ірпінська ОДПІ інформує

Публікації
Про електронні сервіси для платників податків

Про електронні сервіси для платників податків

Публікації
Підсумки діяльності Бучанської ДПІ ГУ ДПС

Підсумки діяльності Бучанської ДПІ ГУ ДПС

Публікації
Підсумки діяльності за січень-квітень 2023 року

Підсумки діяльності за січень-квітень 2023 року

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Повідомлення!
Податкова: Де отримати довідку про доходи для заповнення декларації

Податкова: Де отримати довідку про доходи для заповнення декларації

Публікації
Податкова рекомендує платникам ЕСВ звітувати електронно

Податкова рекомендує платникам ЕСВ звітувати електронно

Публікації
Податкова: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище

Податкова: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище

Публікації
Податкова інформує: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище, ім´я, по батькові

Податкова інформує: До уваги громадян, які змінили адресу реєстрації місця проживання або прізвище, ім´я, по батькові

Публікації
Ірпінська ОДПІ: Електронна звітність

Ірпінська ОДПІ: Електронна звітність

Звітність (бланки)
Коментарів: 0
Додати коментар