Буча: Безпілотники із жовто-блакитним маркуванням та червоними крилами доставляють гуманітарні вантажі

У Бучанській громаді безпілотники із жовто-блакитним маркуванням та червоними крилами доставлятимуть гуманітарні вантажі, лікарські засоби та компоненти крові.

БПЛА білого кольору з червоними крилами (розмах крила – 3 м) матимуть жовто-блакитне маркування на нижній частині корпусу. Вони можуть літати декілька разів на день у світлу пору доби на висоті 100-300 м – звук у них майже відсутній.

При наближенні до медичного закладу, будуть знижуватись до 20-40 м та скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашюті. Посадка вантажу відбуватиметься у визначеній зоні із точністю приземлення до 5-10 м.

Технологія є дуже безпечною та надійною: польоти координуються