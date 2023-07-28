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  • 28 липня 2023
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Буча: Безпілотники із жовто-блакитним маркуванням та червоними крилами доставляють гуманітарні вантажі

У Бучанській громаді безпілотники із жовто-блакитним маркуванням та червоними крилами доставлятимуть гуманітарні вантажі, лікарські засоби та компоненти крові.



Відповідний проєкт доставки є гуманітарним за підтримки міжнародних партнерів і реалізується виключно для оперативної логістики медичних препаратів у лікарні.
БПЛА білого кольору з червоними крилами (розмах крила – 3 м) матимуть жовто-блакитне маркування на нижній частині корпусу. Вони можуть літати декілька разів на день у світлу пору доби на висоті 100-300 м – звук у них майже відсутній.
При наближенні до медичного закладу, будуть знижуватись до 20-40 м та скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашюті. Посадка вантажу відбуватиметься у визначеній зоні із точністю приземлення до 5-10 м.


Технологія є дуже безпечною та надійною: польоти координуються з військовими підрозділами регіону в режимі реального часу.

Бучанська громада – одна з перших, яка реалізує даний проєкт. Таким чином, ми отримаємо шанс значно підсилити спроможність нашого регіону вчасно та якісно забезпечувати ліками і компонентами крові наших громадян.
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Бучанська міська рада 
 міські новації, Бучанський район, ВІЙНА
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