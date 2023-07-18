Нова котельня по вулиці Тарасівській

У Бучі по вулиці Тарасівській разом з ПКПП «Теплокомунсервіс» побудували нову котельню.
Про це проінформував Бучанський міський голова в соцмережі >>
Замінили також тепломережі на нові та якісні. Тож теплом буде забезпечено мікрорайон Тарасівської, а саме 14 багатоповерхових будинків.
Гарні новини й для жителів Здвижівський старостинський округ — там побудуємо дві нові котельні. Проєкт планують розпочати реалізовувати вже на наступному тижні.
Одна з котелень постачатиме тепло для гімназії №14, Будинку культури й ЦНАПу, друга — обслуговуватиме дитячий садочок.
Попри виклики, які маємо через війну, не забуваємо про зимовий сезон, який наближається, й дбаємо про комфорт місцевих мешканців.
Про це проінформував Бучанський міський голова в соцмережі >>
З директором Сергієм Пирчем оглянули нову установку. Котельня побудована за сучасними стандартами та новими технологіями, з використанням українського та європейського обладнання.
Замінили також тепломережі на нові та якісні. Тож теплом буде забезпечено мікрорайон Тарасівської, а саме 14 багатоповерхових будинків.
Гарні новини й для жителів Здвижівський старостинський округ — там побудуємо дві нові котельні. Проєкт планують розпочати реалізовувати вже на наступному тижні.
Одна з котелень постачатиме тепло для гімназії №14, Будинку культури й ЦНАПу, друга — обслуговуватиме дитячий садочок.
Попри виклики, які маємо через війну, не забуваємо про зимовий сезон, який наближається, й дбаємо про комфорт місцевих мешканців.