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  • Учора, 08:47
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Нова котельня по вулиці Тарасівській

У Бучі по вулиці Тарасівській разом з ПКПП «Теплокомунсервіс» побудували нову котельню.
Про це проінформував Бучанський міський голова в соцмережі >>

З директором Сергієм Пирчем оглянули нову установку. Котельня побудована за сучасними стандартами та новими технологіями, з використанням українського та європейського обладнання.

Замінили також тепломережі на нові та якісні. Тож теплом буде забезпечено мікрорайон Тарасівської, а саме 14 багатоповерхових будинків.

Гарні новини й для жителів Здвижівський старостинський округ — там побудуємо дві нові котельні. Проєкт планують розпочати реалізовувати вже на наступному тижні.

Одна з котелень постачатиме тепло для гімназії №14, Будинку культури й ЦНАПу, друга — обслуговуватиме дитячий садочок.
Попри виклики, які маємо через війну, не забуваємо про зимовий сезон, який наближається, й дбаємо про комфорт місцевих мешканців.

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Буча, міські новації, Теплокомунсервіс, Федорук Анатолій Петрович
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