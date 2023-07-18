Нова котельня по вулиці Тарасівській

З директором Сергієм Пирчем оглянули нову установку. Котельня побудована за сучасними стандартами та новими технологіями, з використанням українського та європейського обладнання.

Про це проінформував Бучанський міський голова в соцмережі >> Замінили також тепломережі на нові та якісні. Тож теплом буде забезпечено мікрорайон Тарасівської, а саме 14 багатоповерхових будинків.Гарні новини й для жителівПроєкт планують розпочати реалізовувати вже на наступному тижні.Одна з котелень постачатиме тепло для гімназії №14, Будинку культури й ЦНАПу, друга — обслуговуватиме дитячий садочок.Попри виклики, які маємо через війну, не забуваємо про зимовий сезон, який наближається, й дбаємо про комфорт місцевих мешканців.