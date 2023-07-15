Президент Південної Кореї Юн Сок Йолю відвідав Бучу

▫️Генеральний прокурор Андрій Костін показав Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.

• Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН, та підтримку Формули миру Президента Зеленського.



• Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них — катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство.



• Режим рф має понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього — Спеціальний трибунал щодо злочину агресії.