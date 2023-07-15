Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Президент Південної Кореї Юн Сок Йолю відвідав Бучу
  • 15 липня 2023
  • 9
  • 0
+aA | -Aa 

Президент Південної Кореї Юн Сок Йолю відвідав Бучу

Генпрокурор Андрій Костін з Президентом Південної Кореї Юн Сок Йолю відвідали Бучу

▫️Генеральний прокурор Андрій Костін показав Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.



Андрій Костін подякував Президенту Юн Сок Йолю за його тверду позицію та наголосив, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

• Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН, та підтримку Формули миру Президента Зеленського.

• Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них — катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство.

• Режим рф має понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього — Спеціальний трибунал щодо злочину агресії.


0 0

Офіс Генерального прокурора 
 ВІЙНА, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле відвідав Бучу

Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле відвідав Бучу

Буча та регіон
Бучу відвідав прокурор МКС Карім А.А. Хан з командою слідчих та експертів

Бучу відвідав прокурор МКС Карім А.А. Хан з командою слідчих та експертів

Буча та регіон
Делегація Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи відвідали Бучу

Делегація Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи відвідали Бучу

Буча та регіон
Бородянка, Буча та Ірпінь — створять меморіали жертв окупації

Бородянка, Буча та Ірпінь — створять меморіали жертв окупації

Буча та регіон
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу

Буча та регіон
Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Буча та регіон
23 липня двопартійна делегація Конгресу США разом з керівництвом МВС відвідали Бучу

23 липня двопартійна делегація Конгресу США разом з керівництвом МВС відвідали Бучу

Буча та регіон
Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн та прем'єр Словаччини Едуард Геґеру відвідали Бучу

Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн та прем'єр Словаччини Едуард Геґеру відвідали Бучу

Буча та регіон
До річниці визволення Бучі відкриють Алею борців за Незалежність

До річниці визволення Бучі відкриють Алею борців за Незалежність

Буча та регіон
Глава МЗС Польщі і генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Глава МЗС Польщі і генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Буча та регіон
Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу (відео)

Буча та регіон
'Люди плачуть побачивши хліб', - Дмитро Комаров показав Бучу

'Люди плачуть побачивши хліб', - Дмитро Комаров показав Бучу

Буча та регіон
Вшанували пам‘ять жителів Бучі, які загинули під час російської окупації

Вшанували пам‘ять жителів Бучі, які загинули під час російської окупації

Буча та регіон
МІСТО ГЕРОЇВ БУЧА: СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ОКУПАЦІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

МІСТО ГЕРОЇВ БУЧА: СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ОКУПАЦІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Буча та регіон
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар