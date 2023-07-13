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  • Учора, 11:25
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Нещодавно у Бучанському районі вигоріло близько 10 гектарів лісу

Понад мільйон гектарів українських лісів постраждали внаслідок війни. Такі дані Всесвітнього фонду дикої природи. Значна частина з них згоріла через пожежі від обстрілів та вибухів і деякі старовинні ліси не можна буде відновити навіть із роками.


Гасити лісові пожежі часто неможливо через замінованість.
Внаслідок однієї з таких, яка спалахнула 16 червня у Бучанському районі, вигоріло близько 10 гектарів лісу. Про те, як палав замінований ліс біля Бучі і те, які наслідки матиме знищення українських лісів для всієї планети - в сюжеті Ірини Шинкаренко.
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"Голос Америки" 
 відеосюжет, ВІЙНА, Бучанський район
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