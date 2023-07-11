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  • Учора, 10:25
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Розумний енерговузол Буча - Ірпінь - Бородянка. Післявоєнна реконструкція

У Лондоні Група ДТЕК оголосила, що планує провести післявоєнну реконструкцію енергетичної інфраструктури в районах навколо Києва. Побудують «розумні» електромережі Smart Grid, які спроможні витримати виклики війни та здатні прискорити енергетичну трансформацію України.

План розрахований на 10 років і включає:
• 20 тисяч кілометрів нових повітряних і підземних кабелів;
• 250 підстанцій;
• 6 тисяч трансформаторів;
• встановлення майже мільйона "розумних" лічильників.

Група ДТЕК хоче залучити фінансування в розмірі 2,4 мільярда євро в рамках 10-річного проєкту із трансформації енергетичної інфраструктури регіону.

У результаті середній час відключення електроенергії на рік зменшиться з 1500 до 100 хв (SAIDI), а технологічні втрати знизяться в 3 рази — з 14% до 5%, всі клієнтів отримають розумні лічильники, що сприятиме ощадливому споживанню та мінімізації витрат.

Серед ключових переваг інфраструктури «розумних» мереж Smart Grid можна виділити наступні:
• стійкість інфраструктури мережі, яка продовжує працювати навіть у разі пошкодження або руйнування одного сегменту;
• готовність до розвитку ВДЕ, розподіленої генерації, storage систем та зеленого енергопереходу;
• технологія Digital Twin («Цифровий близнюк»), що дозволяє моделювати та прогнозувати, як буде функціонувати модернізована мережа;
• гнучка система, що допомагає споживачам ставати постачальниками завдяки електроенергії, згенерованій на домашніх сонячних панелях або завдяки використаним автомобільним акумуляторам.

ДТЕК Мережі планує протестувати нову концепцію мережі протягом трирічного пілотного етапу в енерговузлі Ірпінь-Буча-Бородянка, який зазнав найбільших руйнувань в лютому 2022 року. Компанія має намір залучити необхідне для «пілоту» фінансування в розмірі 145 мільйонів євро.
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ВІЙНА, Буча, міські новації
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