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Макарів, 8 липня: До уваги мешканців модульного містечка

За сприяння Бучанської районної державної (військової) адміністрації цієї суботи, 08 липня, з 9:00-17:00 год., у модульному містечку смт Макарів працюватиме Мобільна стоматологія з надання безоплатних стоматологічних послуг жителям містечка.


Проект реалізовуватиметься Благодійним фондом Ігоря Черненка спільно зі стоматологією Prozheiko Dental Studio за підтримки європейських партнерів.
Лікарі стоматології нададуть: ургентну стоматологічну допомогу зі скаргами на зубну біль та біль у яснах (пульпіт, періодонтит, гострий перебіг каріозних уражень зубів), за потреби проведуть рентген діагностику, профілактичні методи лікування стоматологічних захворювань дітей і дорослих (покриття фтором, неінвазивна герметизація, фісур постійних зубів), гігієнічні заходи для очистки зубів від нальоту і зубного каменю (професійна чиска ультразвуком і абразивне полірування апаратом air flow, полірування зубів), санація.
За потреби, пройде навчання правильній гігієні ротової порожнини (одночасно для всіх бажаючих).


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Макарів, Бучанська РДА:
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