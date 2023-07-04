«Крамар ЕКО»: Тарифи на вивезення твердих побутових відходів

(ціна вказана з ПДВ)
І група споживачів – бюджетні установи, ЖБК, ОСББ, будинкоуправління, садові товариства, громадські організації тощо – 239,80 грн.
ІІ група споживачів – комерційні організації – 239,80 грн.
З однієї людини:
Багатоквартирні будинки: 52,16 грн.
Приватні садиби: 37,17 грн.
Від 9-го липня 2023 року договір на вивезення побутових відходів повинен мати кожен мешканець Бучанської громади.
Заключити договір можна за адресами:
місто Буча, бульв. Богдана Хмельницького, 4.
селище Ворзель, у приміщенні селищної ради, вул. Курортна, 58.
Майте документи: паспорт, документи на житло, ідентифікаційний код, довідку про наявність пільг та субсидій.