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  • Сьогодні, 09:12
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«Крамар ЕКО»: Тарифи на вивезення твердих побутових відходів

Вивіз відходів це комунальна послуга за яку треба сплачувати так само як і за світло, газ, інтернет та інші послуги якими Ви користуєтесь. Нам буде важко надавати якісно, вчасно та у повному обсязі послуги без Ваших щомісячних оплат за вивіз та подальшу утилізацію зібраних відходів, так як надання цієї послуги залежить від оплати палива, утилізації, заробітних плат, ремонту спецавтотранспорту і т.д.

(ціна вказана з ПДВ)
І група споживачів – бюджетні установи, ЖБК, ОСББ, будинкоуправління, садові товариства, громадські організації тощо – 239,80 грн.
ІІ група споживачів – комерційні організації – 239,80 грн.

З однієї людини:
Багатоквартирні будинки: 52,16 грн.
Приватні садиби: 37,17 грн.

Від 9-го липня 2023 року договір на вивезення побутових відходів повинен мати кожен мешканець Бучанської громади.

Заключити договір можна за адресами:
місто Буча, бульв. Богдана Хмельницького, 4.
селище Ворзель, у приміщенні селищної ради, вул. Курортна, 58.
Майте документи: паспорт, документи на житло, ідентифікаційний код, довідку про наявність пільг та субсидій.

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www.kramar-eko.com.ua 
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