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  • 30 червня 2023
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У Бучі фахівці з ядерної та радіаційної безпеки проведуть інформаційну акцію

Які є радіаційні загрози для бучанців і як правильно себе захистити в разі небезпеки?

Відкриту акцію з інформування для всіх охочих у суботу, 1 липня, на набережній Бучанського міського парку проведуть фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

У рамках акції «Радіаційні загрози воєнного часу» експерти:
🔸 розкажуть про результати радіаційного обстеження територій Бучанської громади після деокупації;
🔸 пояснять алгоритм дій у разі радіаційної аварії;
🔸 покажуть сучасне дозиметричне обладнання в дії, яким ви зможете власноруч перевірити безпечність речей чи сімейних реліквій — як старі годинники, компаси, статуетки тощо.

Також ви отримаєте унікальну можливість оглянути лабораторію радіаційної розвідки RannidSONNI, познайомитися з її екіпажем та виграти брендовані сувеніри від Центру з ядерної та радіаційної безпеки.

1 липня, з 10:00 по 14:00.
Набережна Бучанського міського парку, вул. Інститутська, 54.
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