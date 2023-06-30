Бучанська молодь крута — 57 золотих та 23 срібних медалістів!

За високі досягнення у навчанні Бучанський міський голова вручив медалі випускникам, а також подяки батькам.29 червня освітяни провели подвійну церемонію нагородження, адже, минулоріч ми не мали змоги зробити цього...За 2022 рік: 22 золотих та 15 срібних медалістівУ 2023 році: 35 золотих і 8 срібних медалістів.