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Бучанська молодь крута — 57 золотих та 23 срібних медалістів!

За останні два навчальні роки у Бучанській громаді 57 золотих та 23 срібних медалістів!

За високі досягнення у навчанні Бучанський міський голова вручив медалі випускникам, а також подяки батькам.

29 червня освітяни провели подвійну церемонію нагородження, адже, минулоріч ми не мали змоги зробити цього...
За 2022 рік: 22 золотих та 15 срібних медалістів
У 2023 році: 35 золотих і 8 срібних медалістів.

Незважаючи на усі виклики війни, наші підлітки сумлінно продовжували здобувати знання. Було важко, але вони впоралися.
Попри бойові дії, тривоги та відсутність світла вони показали, наскільки наполегливою і здібною є наша українська молодь.
Тож щиро радіємо їхнім здобуткам і пишаємося кожним та кожною! Вперед у ваше світле майбутнє!

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, фотофакт, освіта, випускний бал, Федорук Анатолій Петрович
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