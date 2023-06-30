Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Віце-президент США Майк Пенс відвідав Бучу
  • Сьогодні, 10:24
  • 16
  • 0
+aA | -Aa 

Віце-президент США Майк Пенс відвідав Бучу

«Перемога обов‘язково буде». Про це заявив Майк Пенс, напередодні побувавши у Бучі.



Віце-президент США, а тепер — кандидат у президенти Америки від республіканців на виборах у 2024 році, відвідав Ірпінь, Бучу та Мощун, щоб продемонструвати світу особисту підтримку в нашій боротьбі.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук разом з головою Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком показали гостю наслідки російської агресії у Бучі.

Пан Пенс висловив щирі слова підтримки, запевнивши, що американський народ єдиний у молитві за Україну.
Він і раніше публічно засуджував російське вторгнення та окупацію Криму, а нині активно закликає надавати нам необхідну для контрнаступу військову допомогу.

«Підтримка американського народу зброєю та фінансами дуже важлива в цей важкий час. Вона дійсно наближає нашу перемогу», – відзначив Анатолій Федорук.





0 0

Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, Федорук Анатолій Петрович, Ірпінь, Маркушин
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Буча та регіон
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу

Буча та регіон
Борис Джонсон відвідав Бородянку та Бучу в День Соборності України

Борис Джонсон відвідав Бородянку та Бучу в День Соборності України

Буча та регіон
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бучу

Буча та регіон
1 Вересня Президент України Віктор Ющенко відвідав місто Буча

1 Вересня Президент України Віктор Ющенко відвідав місто Буча

Бучанські новини
Столиця штату Нью-Йорк стала містом-партнером Бучі

Столиця штату Нью-Йорк стала містом-партнером Бучі

Буча та регіон
Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Буча та регіон
Буча визнала Російську Федерацію державою-агресором (+опитування)

Буча визнала Російську Федерацію державою-агресором (+опитування)

ВИКОНКОМ
Бучу відвідала голова Київської облдержадміністрації

Бучу відвідала голова Київської облдержадміністрації

Бучанські новини
У Бучу завітала дипломатична місія із Стамбулу

У Бучу завітала дипломатична місія із Стамбулу

Буча та регіон
Анатолій Присяжнюк: «Ми працюємо не заради поліпшення умов лікарів, а пацієнтів!»

Анатолій Присяжнюк: «Ми працюємо не заради поліпшення умов лікарів, а пацієнтів!»

Бучанські новини
Представлено голову Бучанської районної державної адміністрації

Представлено голову Бучанської районної державної адміністрації

Буча та регіон
Анатолій Федорук подякував громадянам за активну позицію у виборчому процесі

Анатолій Федорук подякував громадянам за активну позицію у виборчому процесі

Буча та регіон
Буча: Коли розпочнеться опалювальний сезон?

Буча: Коли розпочнеться опалювальний сезон?

Бучанські новини
Борис Патон, видатний український науковець помер на 102 році життя

Борис Патон, видатний український науковець помер на 102 році життя

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар