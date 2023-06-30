Віце-президент США Майк Пенс відвідав Бучу

«Перемога обов‘язково буде». Про це заявив Майк Пенс, напередодні побувавши у Бучі.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук разом з головою Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком показали гостю наслідки російської агресії у Бучі.Пан Пенс висловив щирі слова підтримки, запевнивши, що американський народ єдиний у молитві за Україну.Він і раніше публічно засуджував російське вторгнення та окупацію Криму, а нині активно закликає надавати нам необхідну для контрнаступу військову допомогу.