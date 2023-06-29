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  • Учора, 17:14
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Новий McDonald's відкрили в Бучанському районі. Крюківщина

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про відкриття нового ресторану у селі Крюківщина Бучанського району на вул. Богуна Івана, 2.



"Будівництво закладу було розпочате ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення проєкт був відкладений, а з відновленням роботи ресторанів його поновили.

Із відкриттям кожного ресторану компанія повертає українцям улюблені страви та звичний сервіс, підтримує місцеві громади та надає більше можливостей для працевлаштування. Наразі в Україні працює 91 ресторан McDonald’s", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у ресторані - 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Спершу ресторан працюватиме на видачу страв у закладі, послуга McDelivery стане доступною згодом, кажуть у мережі.

Заклад працюватиме з 08:00 до 21:00 із дотриманням розширених правил безпеки.

"Ресторани закриваються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування", - додали в компанії.

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МакДональдз, Бучанський район
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