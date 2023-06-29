Новий McDonald's відкрили в Бучанському районі. Крюківщина

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про відкриття нового ресторану у селі Крюківщина Бучанського району на вул. Богуна Івана, 2.

Із відкриттям кожного ресторану компанія повертає українцям улюблені страви та звичний сервіс, підтримує місцеві громади та надає більше можливостей для працевлаштування. Наразі в Україні працює 91 ресторан McDonald’s", - йдеться у матеріалі.Зазначається, що у ресторані - 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Спершу ресторан працюватиме на видачу страв у закладі, послуга McDelivery стане доступною згодом, кажуть у мережі.Заклад працюватиме з 08:00 до 21:00 із дотриманням розширених правил безпеки.