1 липня концерт-реквієм пам’яті жертв трагедії Бучі "Об'єднані заради перемоги"

1 липня о 18:00 в Бучанському міському парку (м. Буча, вул. Інститутська, 54) відбудеться концерт-реквієм пам’яті жертв трагедії Бучі «Об'єднані заради перемоги», організований Національною оперетою України спільно з Бучанською міською радою. Меморіальний захід запланований в рамках відзначення Дня Конституції України.

«Об'єднані заради перемоги» — особливий захід пам’яті, де музика переплітається з емоціями та лікує поранені серця.

- Ми раді поверненню Національної оперети в Бучанський міський парк. Для Бучі — це ще один символічний знак, що громада відновлюється. А збір коштів — це наша данина ЗСУ, вдячність за звільнення міста та наш спільний внесок у наближення Великої Перемоги, — зазначив міський голова Бучі Анатолій Федорук.- Цей захід є продовженням багаторічної традиції проведення Міжнародного музичного фестивалю «O-FEST», що має міжнаціональне, культурне і дипломатичне значення. І сьогодні ми об’єднуємо міжнародну спільноту заради вшанування пам’яті загиблих від рук російських загарбників мешканців Бучі. Водночас, цей концерт присвячений мужнім бучанцям, котрі пережили страшну окупацію та російське вторгнення в Україну, — наголосив генеральний директор-художній керівник театру Богдан Струтинський.Під час заходу прозвучать символічні композиції у виконанні артистів театру Національної оперети України. Зокрема, «Запалю свічу» (музика І. Кириліної, поезія Р. Лоцман), «Пливе кача», «Я кажу „Ні!“ жахливій цій війні» (авторка Н. Могилевська, поезія Ю. Рибчинського), реквієм Lacrimosa В. А. Моцарта та багато інших творів відомих сучасних композиторів.Після навали орків Бучанський міський парк також зазнав пошкоджень. Однак, символічно, що сцена, де Національна оперета України щорічно проводила Міжнародний музичний фестиваль «О-фест» — вціліла. Нехай це стане добрим знаком та початком нового мирного життя, додасть українцям сил та наснаги.