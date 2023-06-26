114 мешканців Бучанської громади отримають кошти на ремонт житла — єВідновлення

114 мешканців Бучанської громади отримають кошти на ремонт житла за програмою єВідновлення.
Їхні заявки, подані через Дію, розглянула та задовольнила спецкомісія, створена при Бучанській міській раді. Загальна сума виплат становить 7 364 639 гривні.
Загалом комісія отримала 202 заяви: відмови отримали 30 бучанців, розгляд ще 68-ми зупинений чи відправлений на доопрацювання.
СКОРИСТАТИСЯ ПРОГРАМОЮ єВідновлення може кожен, чиє житло:
• було пошкоджене внаслідок агресії росії;
• підлягає відновленню;
• розташоване на неокупованій території;
• не було відремонтоване самостійно.
У «Дії» повідомте про пошкоджене житло та направте заяву про отримання коштів для ремонту.
ВИТРАТИТИ кошти можна буде виключно на будівельні матеріали в магазинах чи на послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.
Виплати неможливі без огляду пошкодженої домівки спецкомісією.
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