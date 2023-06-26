Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » 114 мешканців Бучанської громади отримають кошти на ремонт житла — єВідновлення
  • Учора, 17:43
  • 22
  • 0
+aA | -Aa 

114 мешканців Бучанської громади отримають кошти на ремонт житла — єВідновлення


114 мешканців Бучанської громади отримають кошти на ремонт житла за програмою єВідновлення.
Їхні заявки, подані через Дію, розглянула та задовольнила спецкомісія, створена при Бучанській міській раді. Загальна сума виплат становить 7 364 639 гривні.

Загалом комісія отримала 202 заяви: відмови отримали 30 бучанців, розгляд ще 68-ми зупинений чи відправлений на доопрацювання.

СКОРИСТАТИСЯ ПРОГРАМОЮ єВідновлення може кожен, чиє житло:
• було пошкоджене внаслідок агресії росії;
• підлягає відновленню;
• розташоване на неокупованій території;
• не було відремонтоване самостійно.

У «Дії» повідомте про пошкоджене житло та направте заяву про отримання коштів для ремонту.
ВИТРАТИТИ кошти можна буде виключно на будівельні матеріали в магазинах чи на послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

Виплати неможливі без огляду пошкодженої домівки спецкомісією.
Про єВідновлення >>
Буча, ВІЙНА
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
єВідновлення в Дії. Подавайте заяву

єВідновлення в Дії. Подавайте заяву

Суспільство
Власники зруйнованого житла зможуть самостійно обирати населений пункт

Власники зруйнованого житла зможуть самостійно обирати населений пункт

законодавтство
14-18 листопада приймають заявки від мешканців Бучі на отримання грошової допомоги

14-18 листопада приймають заявки від мешканців Бучі на отримання грошової допомоги

Буча та регіон
У Бучі 47 родин отримали ордери на проживання у модульних містечках

У Бучі 47 родин отримали ордери на проживання у модульних містечках

Буча та регіон
Буча: Хто першочергово отримає тимчасове житло у модульних будинках?

Буча: Хто першочергово отримає тимчасове житло у модульних будинках?

Буча та регіон
«Дорогі» дороги...

«Дорогі» дороги...

Бучанські новини
Затверджено обласну програму "Нова оселя"/ Як буде реалізовуватися програма?

Затверджено обласну програму "Нова оселя"/ Як буде реалізовуватися програма?

Буча та регіон
єПідтримка в Дії Перші виплати 6500 грн стартували

єПідтримка в Дії Перші виплати 6500 грн стартували

законодавтство
Перспектива : новий район міста Буча

Перспектива : новий район міста Буча

Бучанські новини
Бучанські педагоги отримають збільшену заробітну плату

Бучанські педагоги отримають збільшену заробітну плату

Буча та регіон
Бучанська міська рада допомагає населенню деревиною. Хто може отримати

Бучанська міська рада допомагає населенню деревиною. Хто може отримати

Буча та регіон
Мироцьке: Маєте право на житло!

Мироцьке: Маєте право на житло!

Мироцька правда
Роз'яснення Мін'юсту щодо ситуації зі стягненням житла в рахунок боргів за комунальні послуги

Роз'яснення Мін'юсту щодо ситуації зі стягненням житла в рахунок боргів за комунальні послуги

законодавтство
У програмі «ВідновиДІМ» учасниками можуть стати лише ОСББ — Федорук (відео)

У програмі «ВідновиДІМ» учасниками можуть стати лише ОСББ — Федорук (відео)

Буча та регіон
Про грошову компенсацію на житло для сімей загиблих військових

Про грошову компенсацію на житло для сімей загиблих військових

Управління соціальної політики
Коментарів: 0
Додати коментар