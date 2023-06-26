Бучанська громада передала два спецавтомобілі та автобус ЗСУ

Бучанська громада передала два спецавтомобілі та автобус для 46-ої окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади ЗС України.
Там служить і наш бучанець Костянтин Ільченко. Саме йому з побратимами ми й передали машини, які вони разом доставлять бригаді на схід.
Анатолій Федорук, бучанський міський голова:
"Отримати один зі спецавтомобілів допомогло нам українське місто-побратим Тячів, за що їм дякуємо.
Ще один спецавтомобіль ми раніше отримували від наших міжнародних партнерів. А автобус був у комунальній власності нашої громади.
Крім автівок, до бійців також поїхали смаколики, які традиційно передає нашим військовим депутатка Бучанської міськради Наталія Єфимович."
"Отримати один зі спецавтомобілів допомогло нам українське місто-побратим Тячів, за що їм дякуємо.
Ще один спецавтомобіль ми раніше отримували від наших міжнародних партнерів. А автобус був у комунальній власності нашої громади.
Крім автівок, до бійців також поїхали смаколики, які традиційно передає нашим військовим депутатка Бучанської міськради Наталія Єфимович."