Бучанська громада передала два спецавтомобілі та автобус ЗСУ

Бучанська громада передала два спецавтомобілі та автобус для 46-ої окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади ЗС України.

Там служить і наш бучанець Костянтин Ільченко. Саме йому з побратимами ми й передали машини, які вони разом доставлять бригаді на схід.

Анатолій Федорук, бучанський міський голова:

"Отримати один зі спецавтомобілів допомогло нам українське місто-побратим Тячів, за що їм дякуємо.

Ще один спецавтомобіль ми раніше отримували від наших міжнародних партнерів. А автобус був у комунальній власності нашої громади.

Крім автівок, до бійців також поїхали смаколики, які традиційно передає нашим військовим депутатка Бучанської міськради Наталія Єфимович."