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  • Учора, 17:21
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Бучанська громада передала два спецавтомобілі та автобус ЗСУ

Бучанська громада передала два спецавтомобілі та автобус для 46-ої окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади ЗС України.
Там служить і наш бучанець Костянтин Ільченко. Саме йому з побратимами ми й передали машини, які вони разом доставлять бригаді на схід.



Анатолій Федорук, бучанський міський голова:
"Отримати один зі спецавтомобілів допомогло нам українське місто-побратим Тячів, за що їм дякуємо.
Ще один спецавтомобіль ми раніше отримували від наших міжнародних партнерів. А автобус був у комунальній власності нашої громади.
Крім автівок, до бійців також поїхали смаколики, які традиційно передає нашим військовим депутатка Бучанської міськради Наталія Єфимович."


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t.me/AnatoliiFedoruk 
 ВІЙНА, Федорук Анатолій Петрович, Буча
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