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  • 20 червня 2023
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Бучанська громада: Відкриті вакансії в закладах освіти

Вчителі, психологи, електрики, реабілітологи — школи Бучанської громади шукають співробітників.



Перелік відкритих вакансій

Бучанська школа №1:
🔸 вчителя інформатики.
+38 (093) 988 9182.

Бучанська гімназія №2:
🔸 вчителя хімії;
🔸 електрика;
🔸 прибиральника.
+38 (066) 180 7089.

Бучанський ліцей №3:
🔸 вчителя математики;
🔸 вчителя фізики;
🔸 вчителя хімії;
🔸 вчителя історії;
🔸 вчителя трудового навчання (хлопці);
🔸 соціального педагога;
🔸 педагога-організатора;
+38 (066) 787 6276.

Бучанський ліцей №4:
🔸 вчителя інформатики.
+38 (093) 429 7656.

Бучанський ліцей №5:
🔸 української мови та літератури;
🔸 фізики та астрономії;
🔸 математики;
🔸 зарубіжної літератури;
🔸 історії.
+38 (067) 916 7671.

Бучанський ліцей №9:
🔸 вчитель початкових класів;
🔸 асистент учителя;
🔸 соціальний педагог;
🔸 учитель зарубіжної літератури;
🔸 практичний психолог;
🔸 вчитель захисту України (хлопці);
🔸 вчитель трудового навчання (хлопці).
+38 (050) 562 2530.

Бучанська початкова школа №11:
🔸 помічника вихователя;
🔸 соціального педагога;
🔸 практичного психолога;
🔸 вихователя;
🔸 асистента вихователя;
🔸 музичного керівника.
+38 (096) 998 0116.

Бучанський центр позашкільної роботи:
🔸 керівник гуртка;
🔸 культорганізатор;
🔸 практичний психолог;
🔸 робітник з комплексного обслуговування;
🔸 прибиральник;
🔸 двірник.
+38 (067) 961 6980.

Блиставицька філія Бучанського міського ІРЦ:
🔸 реабілітолог.
+38 (096) 073 8870.

Блиставицька школа №6:
🔸 вчителя української мови та літератури;
🔸 практичного психолога.
+38 (097) 769 3864.

Луб’янська гімназія №7:
🔸 вчителя математики.
+38 (067) 345 1432.

Гаврилівська школа №8:
🔸 вчителя початкових класів;
🔸 вчителя математики.
+38 (096) 146 8636.

Ворзельська школа №10:
🔸 вчителя трудового навчання;
🔸 вчителя англійської мови;
🔸 соціального педагога;
🔸 педагога-організатора.
+38 (096) 510 1570.

Мироцька гімназія №12 шукає:
🔸інженера-електроніка.
+38 (067) 408 8968.

Бабинецька школа №13:
🔸 педагога-організатора;
🔸 асистента вчителя.
+38 (097) 352 5597.

Здвижівська гімназія №14:
🔸 соціального педагога;
🔸 практичного психолога;
🔸 інструктора з фізичного виховання;
🔸 музичного керівника;
🔸 педагога-організатора.
+38 (097) 904 4004.

Синяківський ліцей №15:
🔸 практичного психолога;
🔸 учителя математики;
🔸 учителя української мови і літератури;
🔸 учителя фізики.
+380967656119.

Бучанський садочок №1:
🔸️ вихователь;
🔸️ помічник вихователя.
+380954240095.

Бучанський садок №2:
🔸️ вихователь;
🔸️ помічник вихователя;
🔸️ інструктор з фізкультури;
🔸️ практичний психолог;
🔸️ старша медсестра;
🔸️ сестра з дієтичного харчування.
+380637113983.

Бучанський садок №3:
🔸️ асистент вихователя;
🔸️ музичний керівник.
+380687109806.

Бучанський садочок №4:
🔸️ вихователь;
🔸️ асистент вихователя;
🔸️ музкерівник;
🔸️ вчитель-логопед;
🔸️ тифлопедагог;
🔸️ практичний психолог;
🔸️ керівник гуртка;
🔸️ помічник вихователя;
🔸️ медсестра з дієтхарчування;
🔸️ лікар-офтальмолог;
🔸️ комірник;
🔸️ кухар;
🔸️ підсобний працівник кухні;
🔸️ прибиральниця;
🔸️ робітник по ремонту.
+380459797965
+380666394616.

Бучанський садочок №5:
🔸️ вихователь;
🔸️ практичний психолог;
🔸️ музкерівник.
+380958604221.
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