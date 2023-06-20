Бучанська громада: Відкриті вакансії в закладах освіти

🔸 вчителя інформатики.+38 (093) 988 9182.🔸 вчителя хімії;🔸 електрика;🔸 прибиральника.+38 (066) 180 7089.🔸 вчителя математики;🔸 вчителя фізики;🔸 вчителя хімії;🔸 вчителя історії;🔸 вчителя трудового навчання (хлопці);🔸 соціального педагога;🔸 педагога-організатора;+38 (066) 787 6276.🔸 вчителя інформатики.+38 (093) 429 7656.🔸 української мови та літератури;🔸 фізики та астрономії;🔸 математики;🔸 зарубіжної літератури;🔸 історії.+38 (067) 916 7671.🔸 вчитель початкових класів;🔸 асистент учителя;🔸 соціальний педагог;🔸 учитель зарубіжної літератури;🔸 практичний психолог;🔸 вчитель захисту України (хлопці);🔸 вчитель трудового навчання (хлопці).+38 (050) 562 2530.🔸 помічника вихователя;🔸 соціального педагога;🔸 практичного психолога;🔸 вихователя;🔸 асистента вихователя;🔸 музичного керівника.+38 (096) 998 0116.🔸 керівник гуртка;🔸 культорганізатор;🔸 практичний психолог;🔸 робітник з комплексного обслуговування;🔸 прибиральник;🔸 двірник.+38 (067) 961 6980.🔸 реабілітолог.+38 (096) 073 8870.🔸 вчителя української мови та літератури;🔸 практичного психолога.+38 (097) 769 3864.🔸 вчителя математики.+38 (067) 345 1432.🔸 вчителя початкових класів;🔸 вчителя математики.+38 (096) 146 8636.🔸 вчителя трудового навчання;🔸 вчителя англійської мови;🔸 соціального педагога;🔸 педагога-організатора.+38 (096) 510 1570.шукає:🔸інженера-електроніка.+38 (067) 408 8968.🔸 педагога-організатора;🔸 асистента вчителя.+38 (097) 352 5597.🔸 соціального педагога;🔸 практичного психолога;🔸 інструктора з фізичного виховання;🔸 музичного керівника;🔸 педагога-організатора.+38 (097) 904 4004.🔸 практичного психолога;🔸 учителя математики;🔸 учителя української мови і літератури;🔸 учителя фізики.+380967656119.🔸️ вихователь;🔸️ помічник вихователя.+380954240095.🔸️ вихователь;🔸️ помічник вихователя;🔸️ інструктор з фізкультури;🔸️ практичний психолог;🔸️ старша медсестра;🔸️ сестра з дієтичного харчування.+380637113983.🔸️ асистент вихователя;🔸️ музичний керівник.+380687109806.🔸️ вихователь;🔸️ асистент вихователя;🔸️ музкерівник;🔸️ вчитель-логопед;🔸️ тифлопедагог;🔸️ практичний психолог;🔸️ керівник гуртка;🔸️ помічник вихователя;🔸️ медсестра з дієтхарчування;🔸️ лікар-офтальмолог;🔸️ комірник;🔸️ кухар;🔸️ підсобний працівник кухні;🔸️ прибиральниця;🔸️ робітник по ремонту.+380459797965+380666394616.🔸️ вихователь;🔸️ практичний психолог;🔸️ музкерівник.+380958604221.