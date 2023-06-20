Розпочато зведення корпусу для Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги

Бучанській міський голова, Анатолій Федорук:

"Наблизити цю мету змогли завдяки міжнародним партнерам — Угорській екуменічній службі допомоги.

Вдячний за нашу потужну співпрацю та народу Угорщини за таку ж сильну підтримку, яку ми всі відчуваємо."

Старт будівництва. Розпочали зведення побутового корпусу для Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги по вулиці Яблунській.Завдяки цьому будівництву зможемо створити комфортні умови для 7 бригад «Швидкої». Тут вони працюють цілодобово, надаючи допомогу як Бучанській, так і сусіднім громадам.