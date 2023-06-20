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  • 20 червня 2023
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Розпочато зведення корпусу для Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги

Старт будівництва. Розпочали зведення побутового корпусу для Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги по вулиці Яблунській.

Наразі будівельники вже завершили фундамент та змонтували перші модульні приміщення для працівників служби. 87 співробітників матимуть належні умови для роботи.

Завдяки цьому будівництву зможемо створити комфортні умови для 7 бригад «Швидкої». Тут вони працюють цілодобово, надаючи допомогу як Бучанській, так і сусіднім громадам.



Бучанській міський голова, Анатолій Федорук:
"Наблизити цю мету змогли завдяки міжнародним партнерам — Угорській екуменічній службі допомоги.
Вдячний за нашу потужну співпрацю та народу Угорщини за таку ж сильну підтримку, яку ми всі відчуваємо."


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відеосюжет, Федорук Анатолій Петрович, міжнародна місія, медицина
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