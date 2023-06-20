Розпочато зведення корпусу для Бучанської підстанції екстреної медичної допомоги

Наразі будівельники вже завершили фундамент та змонтували перші модульні приміщення для працівників служби. 87 співробітників матимуть належні умови для роботи.
Завдяки цьому будівництву зможемо створити комфортні умови для 7 бригад «Швидкої». Тут вони працюють цілодобово, надаючи допомогу як Бучанській, так і сусіднім громадам.
"Наблизити цю мету змогли завдяки міжнародним партнерам — Угорській екуменічній службі допомоги.
Вдячний за нашу потужну співпрацю та народу Угорщини за таку ж сильну підтримку, яку ми всі відчуваємо."