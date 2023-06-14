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  • 14 червня 2023
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У Бучі та Ворзелі "Крамар ЕКО" безкоштовно роздасть 200 пластикових контейнерів

Безкоштовно отримати сміттєві контейнери відтепер можуть усі мешканці приватного сектору Бучі та Ворзеля.
Компанія Крамар ЕКО закупила і вже готова роздати 200 пластикових контейнерів на 120 літрів. За потреби їх закуповуватимуть ще.



Забрати контейнери можна за попередньою домовленістю в офісах компанії:
у Бучі — на бульварі Богдана Хмельницького, 4.
+38067 8678757

у Ворзелі — у приміщенні старостату, що по вулиці курортній, 72.
+38099 5006123

Працюють офіси по буднях з 9:00 по 17:00. Але забрати контейнер можна і на вихідних, про що попередньо домовтеся з працівниками за вказаними вище телефонами.
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КрамарЕКО, Буча, Ворзель
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