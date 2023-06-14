У Бучі та Ворзелі "Крамар ЕКО" безкоштовно роздасть 200 пластикових контейнерів

Безкоштовно отримати сміттєві контейнери відтепер можуть усі мешканці приватного сектору Бучі та Ворзеля.

Компанія Крамар ЕКО закупила і вже готова роздати 200 пластикових контейнерів на 120 літрів. За потреби їх закуповуватимуть ще.

Забрати контейнери можна за попередньою домовленістю в офісах компанії:у Бучі — на бульварі Богдана Хмельницького, 4.у Ворзелі — у приміщенні старостату, що по вулиці курортній, 72.Працюють офіси по буднях з 9:00 по 17:00. Але забрати контейнер можна і на вихідних, про що попередньо домовтеся з працівниками за вказаними вище телефонами.