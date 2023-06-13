Нова вартість проїзду в автобусах КП «Бучатранссервіс»

Кількість пільгових місць в автобусах КП «Бучатранссервіс» – необмежена, безкоштовний проїзд передбачений для усіх пільгових категорій населення.
Телефон диспетчерської служби "Бучатранссервіс":
+380963221432
Вартість проїзду в автобусах КП «Бучатранссервіс» 👇
оновлено від 13.06.2023
МАРШРУТИ 101 і 102
🔸 По Бучі та Ворзелю — 10 грн.
🔸 Ворзель <-> Буча — 20 грн.
МАРШРУТ 103
🔸 Буча - Блиставиця — 10 грн,
до Луб'янки — 20 грн,
до Гаврилівки — 30 грн,
до Раківки — 35 грн,
до Синяка — 35 грн.
🔸 Блиставиця - Луб'янка — 10 грн,
до Гаврилівки — 20 грн,
до Раківки та Синяка — по 30 грн.
🔸 Луб'янка - Гаврилівка — 10 грн,
до Раківки та Синяка — по 20 грн.
🔸 Гаврилівка - Раківка та Синяк — по 10 грн.
🔸 Проїзд маршрутом Раківка-Синяк коштуватиме 10 грн.
МАРШРУТ 104:
🔸 Буча - Ворзель — 10 грн,
до Повороту на Бабинці — 20 грн,
до Бабинців — 30 грн,
до Здвижівки — 35 грн.
🔸 Ворзель - Поворот на Бабинці — 10 грн,
до Бабинців— 20 грн,
до Здвижівки — 30 грн.
🔸 Із Повороту на Бабинці (чи навпаки): до Бабинців — 10 грн,
до Здвижівки — 20 грн.
🔸 Бабинці - Здвижівка — 10 грн.
🔸 По Здвижівці — 10 грн.