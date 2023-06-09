Ворог створює фейкові сторінки керівників обласних адміністрацій

Центр протидії дезінформації виявив масштабну ворожу кампанію зі створення фейкових сторінок голів обласних і військових державних адміністрацій та наповнення їх фейковою інформацією.

Наразі діяльність ворога зафіксована на таких сторінках:🔸 Київська обласна військова адміністрація;🔸 Львівська обласна військова адміністрація;🔸 Волинська обласна державна адміністрація;🔸 Дніпропетровська обласна військова адміністрація;🔸 Луганська обласна військова адміністрація;🔸 Івано-Франківська обласна державна адміністрація;🔸 Миколаївська обласна державна адміністрація;🔸 Закарпатська обласна військова адміністрація.🔻 Мета цієї кампанії – дискредитувати владу в регіонах України.🇺🇦 Не дайте ворогу ввести себе в оману. Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації.