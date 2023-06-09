Ворог створює фейкові сторінки керівників обласних адміністрацій

Центр протидії дезінформації виявив масштабну ворожу кампанію зі створення фейкових сторінок голів обласних і військових державних адміністрацій та наповнення їх фейковою інформацією.
Наразі діяльність ворога зафіксована на таких сторінках:
🔸 Київська обласна військова адміністрація;
🔸 Львівська обласна військова адміністрація;
🔸 Волинська обласна державна адміністрація;
🔸 Дніпропетровська обласна військова адміністрація;
🔸 Луганська обласна військова адміністрація;
🔸 Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
🔸 Миколаївська обласна державна адміністрація;
🔸 Закарпатська обласна військова адміністрація.
🔻 Мета цієї кампанії – дискредитувати владу в регіонах України.
Центр протидії дезінформації закликає відповідально споживати інформацію та у разі виявлення фейкової сторінки – блокувати її.
🇺🇦 Не дайте ворогу ввести себе в оману. Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації.