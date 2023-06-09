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  • 9 червня 2023
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9 червня у Бучі виступить піаніст Темпей Накамура. Концерт на підтримку ЗСУ!

Концерт на підтримку ЗСУ! Легендарний піаніст Темпей Накамура вже сьогодні виступить у Бучі!

Запрошуємо всіх на Київську площу о 18:00. Вхід – вільний! Або за пожертву на будь-яку суму. Всі зібрані кошти передамо на потреби ЗСУ.

Японський піаніст-віртуоз і композитор відомий своєю підтримкою Україну в боротьбі за незалежність.

Він неодноразово відвідував Україну, зокрема, виступав і в сховищах – під час тривоги. Бучу відвідає сьогодні уперше. Тож не пропустіть!

Захід організовує відділ культури, національності та релігії Бучанської міської ради із Українсько-Японським центром КПІ імені Ігоря Сікорського та Київською обласною військовою адміністрацією.

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