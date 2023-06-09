9 червня у Бучі виступить піаніст Темпей Накамура. Концерт на підтримку ЗСУ!

Японський піаніст-віртуоз і композитор відомий своєю підтримкою Україну в боротьбі за незалежність.Він неодноразово відвідував Україну, зокрема, виступав і в сховищах – під час тривоги. Бучу відвідає сьогодні уперше. Тож не пропустіть!Захід організовує відділ культури, національності та релігії Бучанської міської ради із Українсько-Японським центром КПІ імені Ігоря Сікорського та Київською обласною військовою адміністрацією.