9 червня у Бучі виступить піаніст Темпей Накамура. Концерт на підтримку ЗСУ!

Запрошуємо всіх на Київську площу о 18:00. Вхід – вільний! Або за пожертву на будь-яку суму. Всі зібрані кошти передамо на потреби ЗСУ.
Японський піаніст-віртуоз і композитор відомий своєю підтримкою Україну в боротьбі за незалежність.
Він неодноразово відвідував Україну, зокрема, виступав і в сховищах – під час тривоги. Бучу відвідає сьогодні уперше. Тож не пропустіть!
Захід організовує відділ культури, національності та релігії Бучанської міської ради із Українсько-Японським центром КПІ імені Ігоря Сікорського та Київською обласною військовою адміністрацією.