Онлайн запис до Бучанського ЦНАПу

У Бучанському центрі надання адмінпослуг в тестовому режимі запрацювала система електронного запису до ЦНАП Платформі Центрів Дія.
1. Перейти за посиланням, та авторизуватись (вхід в Акаунт):
Запис до ЦНАП
2. Обрати бажану послугу.
3. Вибрати бажану дату та зручний час відвідування.
4. Протягом однієї хвилини Підтвердити запис.
Також записатися до Центру можна:
• за номерами телефонів:
+3804597 40041
+38068 3283905.
• безпосередньо на рецепції у адміністратора ЦНАПУ за адресою:
Буча, вулиця Енергетиків, 12.
• або самостійно записатися у приміщенні ЦНАП за допомогою інфоматів біля рецепції.
Прийшовши до ЦНАП у вказаний день та час, Вам необхідно підійти на рецепцію до адміністратора, активувати свій талон і дочекатися виклику.
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