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Онлайн запис до Бучанського ЦНАПу

У Бучанському центрі надання адмінпослуг в тестовому режимі запрацювала система електронного запису до ЦНАП Платформі Центрів Дія



1. Перейти за посиланням, та авторизуватись (вхід в Акаунт):
Запис до ЦНАП

2. Обрати бажану послугу.

3. Вибрати бажану дату та зручний час відвідування.

4. Протягом однієї хвилини Підтвердити запис.

Також записатися до Центру можна:
• за номерами телефонів:
+3804597 40041
+38068 3283905.
• безпосередньо на рецепції у адміністратора ЦНАПУ за адресою:
Буча, вулиця Енергетиків, 12.
• або самостійно записатися у приміщенні ЦНАП за допомогою інфоматів біля рецепції.

Прийшовши до ЦНАП у вказаний день та час, Вам необхідно підійти на рецепцію до адміністратора, активувати свій талон і дочекатися виклику.

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