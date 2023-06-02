Онлайн запис до Бучанського ЦНАПу

У Бучанському центрі надання адмінпослуг в тестовому режимі запрацювала система електронного запису до ЦНАП Платформі Центрів Дія.

1. Перейти за посиланням, та авторизуватись ():2. Обрати бажану послугу.3. Вибрати бажану дату та зручний час відвідування.4. Протягом однієї хвилини Підтвердити запис.Також записатися до Центру можна:• за номерами телефонів:+3804597 40041+38068 3283905.• безпосередньо на рецепції у адміністратора ЦНАПУ за адресою:Буча, вулиця Енергетиків, 12.• або самостійно записатися у приміщенні ЦНАП за допомогою інфоматів біля рецепції.