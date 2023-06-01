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  • Учора, 15:51
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Соляна кімната "Магія Солі" запрошує на вітамінізовані кисневі коктейлі

Соляна кімната "Магія Солі" – професійна та ліцензована галокамера в Бучі, де готуються вітамінізовані кисневі коктейлі.



Графік роботи соляної кімнати в Бучі:
Понеділок — П`ятниця: 9:00 – 20:00
Субота — Неділя: 10:00 – 18:00
м. Буча, ЖК "Буча Квартал",
вул. Бориса Гмирі, 10А

+38 096 096 0970
сайт: www.magicsalt.com.ua

Кисневий коктейль допомагає відновити здоров’я людей, що страждають гіпертонією, гіпотонією, захворюваннями нирок, серцево-судинної системи, хронічним гастритом, холециститом.
Вони є одним із заходів лікування цирозу печінки.
Регулярне вживання кисневих коктейлів значно підвищує стійкість імунітету.

Корисні властивості:
• активізація рухових, секреторних і ферментних функцій ШКТ;
• відновлення кишкової мікрофлори;
• прискорення загоєння виразки шлунку, хронічного гастриту;
• пом’якшення наслідків нервових стресів;
• зниження ризику утворення тромбів;
• покращення метаболізму і кровообігу;
• підвищення концентрації уваги та пам’яті.

Показання до відвідування соляної кімнати


• бронхіальна астма;
• хронічний бронхіт;
• рецидивуючі бронхіти;
• алергічні захворювання дихальних шляхів;
• сезонна алергія;
• період відновлення після перенесених гострих респіраторних вірусних інфекцій;
• бронхіткурців;
• захворювання лор-органів (риніти, синусити, гайморити, хронічні запалення мигдаликів, тонзиліти, ларингіти;
• шкірніпатології, у тому числі й хронічні (нейродерміти, псоріаз, екзема, вугри, дерматити, надмірнасухість, знижений тонус, подразнення);
• синдром хронічної втоми;
• неврози, депресії.

ДЕТАЛЬНІШЕ ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ www.magicsalt.com.ua




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